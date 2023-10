Promozione: i top della quarta giornata

Conferme e volti nuovi nella classifica dei migliori giocatori della quarta giornata dei gironi B, C e D del campionato Promozione Lazio scelti da RomaToday.

Nastasi il migliore del Girone B

Gabriel Nastasi del Tor Lupara è il miglior giocatore del quarto turno del Girone B. L'attaccante classe 2001 ha messo a segno il gol della vittoria dei suoi, la prima di questo campionato, nel derby tiburtino contro il Setteville Case Rosse. Un uno a zero pesantissimo al termine di una sgroppata sulla destra che vale tanto e che fa tirare un sospiro di sollievo a tutto l'ambiente.

Lombardi il migliore del Girone C

Edoardo Lombardi del Fiumicino è il miglior giocatore del Girone C dell'ultima giornata. L'attaccante degli aeroportuali ha messo a segno una doppietta nel successo contro la De Rossi. Un colpo di testa in tuffo e un destro in diagonale per quelli che sono i suoi primi due gol in rossoblù e per mandare la squadra a quota 10 punti al secondo posto della classifica.

Follo il migliore del Girone D

Davide Follo del Casal Barriera è il miglior giocatore del Girone D della quarta giornata. L'attaccante dei gialloverdi ha siglato una doppietta nella vittoria in rimonta da 0-2 a 3-2 della formazione di Aliberti. Prima il gol che accorcia le distanze nel finale di primo tempo, poi la rete del sorpasso nella ripresa. Un momento magico per il bomber che sale a quota 6 gol in 4 partite.