Fiumicino, l'obbligo di mascherina all'aperto è immediato: l'ordinanza

Fiumicino non aspetta e fa scattare immediatamente l'obbligo di mascherina all'aperto. La decisione nella serata di ieri con un'ordinanza. Scrive il comune aeroportuale: "Visto il peggioramento della situazione pandemica, la presenza dell'aeroporto internazionale sul nostro territorio e la comparsa della nuova variante del Covid-19, tenuto conto dell'appello del presidente Zingaretti e sentiti il prefetto e l'assessore regionale alla Sanità D'Amato, il sindaco Esterino Montino ha firmato un'ordinanza che entrerà in vigore dalle 00.01 di domani, domenica 28 novembre (quindi da questa notte), e resterà in vigore fino alla mezzanotte di venerdì 31 dicembre, data di scadenza del DPCM che dichiara lo stato d'emergenza". L'inosservanza di questa misura di contenimento della pandemia comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3000 euro.

Le vie interessate

L'ordinanza prevede l'obbligo di mascherina anche all'aperto nelle seguenti strade e aree: Aeroporto Leonardo Da Vinci nelle aree antistanti i Terminal dell’aerostazione e nelle zone di attesa dei servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea; via Torre Clementina; via degli Orti; via delle Ombrine; via Castellammare; via G. Giorgis; via Lago di Traiano – Darsena; via Marotta, Via San Fruttuoso, Viale Nettuno e Via Viserba, nell’area denominata “Piazzetta” di Fregene; Piazza della pace e Via dei Pastori - Borgo del Castello di San Giorgio – Maccarese, nelle aree dei mercati settimanali; nelle aree dedicate ai mercatini natalizi; in prossimità degli ingressi alle sedi comunali; nei parchi pubblici, ad eccezione di coloro che svolgono attività per il benessere fisico; in prossimità degli ingressi ed uscite delle stazioni ferroviarie del territorio comunale; in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto; in prossimità delle aree di attesa del trasporto pubblico non di linea; in tutte le aree all’aperto dei centri e parchi commerciali del territorio comunale; agli ingressi ed in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado, negli orari di entrata ed uscita, sia per gli studenti che per gli accompagnatori e, più in generale, in tutti i luoghi all’aperto ove si determini una situazione di assembramento.

Il sindaco Montino

In una nota il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, aggiunge: "Ho deciso di accogliere l'appello del presidente Zingaretti, mi sono confrontato con il Prefetto e con l'assessore D'Amato e, in accordo con loro, ho ritenuto necessario adottare questa misura di contenimento - prosegue Montino -. Un provvedimento pensato anche in vista delle festività natalizie che porteranno molte e molti di noi a popolare le strade centrali della città, i centri commerciali, le vie dello shopping e dei locali". Montino inoltra raccomanda "la massima prudenza, nei luoghi all'aperto e in quelli al chiuso, anche nelle case private dove durante le feste ci si incontra con amici e parenti - conclude - e vi rivolgo un appello: prenotate la terza dose del vaccino, soprattutto chi ha già superato i 5 mesi dalla seconda dose. Fatelo subito: è importantissimo".

Quindi l'appello per la terza dose: "Ed è ancora più importante che chi non ha fatto neanche una dose di vaccino la faccia immediatamente. In questi mesi i vaccini hanno salvato migliaia di vite, evitato migliaia di terapie intensive, impedito che gli ospedali collassassero di nuovo. Vaccinatevi! Infine, un appello particolare ai genitori e a coloro che accompagnano le bambine e i bambini a scuola: nonostante gli orari differenziati, si registrano ogni giorno assembramenti davanti agli edifici scolastici. Questo non deve succedere. Quindi vi chiedo di andare tutti con la mascherina e non appena vostro figlio sarà entrato, andate subito via senza creare assembramenti davanti alle scuole. Evitiamo che i contagi nelle aule scolastiche si propaghino per un abbassamento dell'attenzione di ognuno".