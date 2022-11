Via Cuglieri, Severini: "Pericolosa e impraticabile"

Situazione allarmante per quanto riguarda via Cuglieri ad Aranova. Una delle strade principali della frazione di Fiumicino che ogni mattina è percorsa dal trasporto scolastico è in continuo degrado per via di una manutenzione insufficiente.

Questa è la denuncia di Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, che parla di strade rattoppate, erosione dei canali e rete fognaria che sta cedendo.

Via Cuglieri è stata vittima di lavori causa l’installazione della fibra ottica e gli scavi sono stati ricoperti con delle colate di asfalto. Questo sostiene Severini ha creato dei dislivelli con il manto stradale preesistente "i tombini sporgono dalla strada minando la sicurezza di macchine, motorini e pedoni. A questi disagi si aggiungono l’erosione causata dai canali, che sta facendo cedere il manto stradale, e la mancata messa in sicurezza degli scoli dell’acqua, dove potrebbero facilmente finire i veicoli".

Severini chiede l'intervento immediata della giunta che "ha deliberato 1 milione e mezzo per strade private aperte a pubblico transito". L'appello del capogruppo è rivolto all'Assessore ai Lavori Pubblici affinché si diano risposte adeguate a quelle che sono le esigenze della cittadinanza, per l'incolumità dei cittadni e per la sicurezza stradale.