Focene si fa bella per l'estate: al via il consolidamento delle scogliere davanti gli stabilimenti

Partono i lavori per il consolidamento delle scogliere e per la risagomatura della costa di Focene.

Le mareggiate

Il maltempo che all’inizio dell’anno ha imperversato sul litorale laziale, aveva creato problemi anche al comune di Fiumicino ed alla zona di Focene. In quell’occasione il sindaco Esterino Montino aveva ravvisato la necessità di garantire “una continuità negli interventi” perché “a causa dei cambiamenti climatici” le mareggiate “si ripetono purtroppo molto spesso” era stato osservato. Da qui la necessità di garantire una serie di operazioni volte a contenere l’erosione della costa e le relative conseguenze.

Le operazioni previste

Le operazioni, condotte per conto del comune di Fiumicino, prevedono la ridistribuzione di materiali inerti, in gran parte già presenti sul sito, e la risagomatura della linea di costa con l’ausilio di escavatori ed autocarri. Gli interventi interessano un tratto specifico di Focene. Si tratta dello specchio d’acqua prospicente sei stabilimenti balneari: Baraonda Beach, Havana Beach, La Tranquillità, Onda Blu, 40 Gradi all’ombra, Lido del Carabiniere.

Tutti i divieti

Per consentire il corretto svolgimento dei lavori, la Capitaneria di porto ha disposto una serie di divieti che riguardano l’area antistante i sei stabilimenti citati. E’ pertanto interdetta la possibilità di “navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità navale”. Non è possibile neppure “effettuare attività di immersione” né svolgere “attività di pesca, di qualunque natura”. Più in generale è vietato “svolgere qualsiasi altro tipo di attività che possa essere di intralcio al sicuro svolgimento dei lavori”. I divieti valgono fine al termine delle operazioni di sistemazione della scogliera e della linea di costa.