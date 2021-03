Mareggiate a Fiumicino: dalla Regione altri 800mila euro per mettere in sicurezza il lungomare

La Regione punta sulle scogliere. Per proteggere la costa di Fiumicino dai danni provocati dalle mareggiate, l’ente regionale stanziato ulteriori risorse.

Le risorse a disposizione

Sale così a Sale così a 800 mila euro il fondo a disposizione per mettere in sicurezza il Lungomare della salute, potenziando le scogliere. “L’intervento è in fase di gara - ha spiegato la consigliera regionale Michela Califano - entro gli inizi di aprile è prevista l’individuazione della ditta che dovrà procedere agli interventi e poi a seguire, dopo le verifiche di legge, l’esecuzione dei lavori stimati in 150 giorni”.

Gli interventi a Focene

Non è l’unica operazione di cui beneficerà il comune aeroportuale. Per contrastare l’erosione della costa, sono infatti previsti anche altri interventi. “A Focene sono stati stanziati 2.6 milioni di euro che serviranno alla messa in sicurezza di parte della costa nord fino a interessare anche Fregene” ha commentato Califano.

L'erosione e le mareggiate

Le mareggiate sono ormai frequenti. La costa di Fiumicino, anche nel corso degli ultimi mesi, ha già pagato un conto salato. “Il Lazio è una delle coste più colpite dall’erosione” ha ricordato la consigliera regionale. Per questo occorre intervenire, puntando su soluzioni, come quella delle scogliere, in grado di contrastare efficacemente le mareggiate e, quindi, di limitare i danni che, sempre più spesso, finiscono col causare.