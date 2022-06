Incendio Malagrotta: a Fiumicino scuole dell'infanzia chiuse anche lunedì e martedì

"Una nuova ordinanza che prevede la chiusura dei nidi, delle scuole dell'infanzia e delle attività ludico ricreative pubbliche e private anche nei giorni di lunedì 20 e martedì 21". Lo ha annunciato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, a pochi giorni dall'incendio che ha interessato il Tmb di Malagrotta, seguendo le indicazioni della Asl RM3, e considerati i livelli di diossina rilevati sul territorio.

Fa ancora paura l'incendio che si è sprigionato dal Tmb di Malagrotta lo scorso mercoledì pomeriggio [IL VIDEO]. Prima un capannone in fiamme, poi la vasca di stoccaggio e infine il tmb, uno dei due che serve la città per lo smaltimento dei rifiuti. Gli impianti andati a fuoco sono di proprietà di Manlio Cerroni. Dall'area si è levata un'alta nuvola di fumo nero visibile in diversi quartieri di Roma durata a lungo che ha diffuso un odore acre. All'indomani del rogo, su indicazione di Arpa di tenere le finestre abbassate, anche gli uffici della Regione Lazio sono stati chiusi. L'incendio di mercoledì ha avuto fin da subito ripercussioni sull'ambiente e sul ciclo dei rifiuti suscitando rabbia e indignazione tra gli abitanti e le associazioni che da anni si battono per una Valle Galeria 'liberata' [IL VIDEO]

Intanto, il sindaco di Fiumicino ha deciso di tenere chiuse le scuole a seguito del monitoraggio dell'aria da parte di Arpa che ha riscontrato diossine oltre i valori a Fiumicino: "Il provvedimento riguarda, ovviamente, Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole, Via Portuense nel tratto compreso tra il cimitero comunale e la fiera di Roma e via della Muratella fino all’intersezione con via della Trigolana. Restano in vigore anche le altre misure e cioè il divieto di consumo di frutta e verdura prodotte nell'area indicata e il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile" ha detto.

"In generale, l'indicazione è di limitare il più possibile le attività all'aperto e di chiudere le finestre in caso di odori acri. Martedì sono attesi i risultati dell'esame dei filtri delle centraline installate sul nostro territorio. In base ai dati che emergeranno, sempre in accordo con Asl e Arpa, decideremo eventuali nuovi provvedimenti" ha concluso il primo cittadino di Fiumicino.