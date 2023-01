A Fiumicino la prima panchina gialla a sostegno delle donne affette dall'Endometriosi

A Fiumicino è stata installata una panchina gialla simbolo alla lotta all'Endometriosi, una patologia ginecologica che colpisce più di 3.5 milioni di donne in Italia.

L’endometriosi causa forti dolori durante il ciclo mestruale e questo ha effetti psicofisici per le donne colpite da questa patologia che vedono così minate le loro vite e i loro rapporti sociali, sia nel privato che nella sfera lavorativa e in molti casi mettono a rischio pure possibili gravidanze. Uno dei problemi fondamentali è che l'Endometriosi è una malattia con diagnosi molto tardiva e questo peggiora lo stato di salute e le possiblità di intervento.

La panchina gialla realizzata è frutto del lavoro del Comune di Fiumicino, del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, la presidente del Consiglio Alessandra Vona, l’assessora alle pari opportunità Anna Maria Anselmi che hanno raccolto l’appello dell’associazione ‘La Voce di una è la voce di tutte ODV’ e della consigliera del Pd Lazio, Michela Califano che da anni si occupa di questa patologia portando avanti un disegno di legge unico nel suo genere in Italia con il supporto di un luminare in materia, il prof. Fiorenzo De Cicco Nardone.

Queste le parole di Califano: "Ho presentato la proposta di legge perché le ragazze possano essere inserite in percorsi di cura d’eccellenza. Perché ci siano percorsi formativi che coinvolgano un nucleo di medici per ciascuno dei principali ospedali del Lazio con l’obiettivo di diagnosticare tempestivamente l’endometriosi e individuare le cure migliori anche grazie alle nuove tecnologie a disposizione. Per realizzare un’app che possa raggiungere le più giovani. E creare un Registro Regionale Elettronico dell’Endometriosi che possa far convergere i dati in un’unica piattaforma implementando così la raccolta e l’analisi dei dati. Ma soprattutto affinché se ne parli. Per dare voce a milioni di donne e ragazze che oggi non ne hanno".