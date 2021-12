Fiumicino, autorizzato il nuovo elettrodotto interrato: sarà lungo 4 chilometri

Via libera alla realizzazione di un nuovo elettrodotto a Fiumicino. Il Ministero della Transizione ecologica ha infatti approvato l’intervento.

L’operazione appena autorizzata prevede la realizzazione, nel comune aeroportuale, di un nuovo elettrodotto in cavo interrato a 150 chilovolt (kV) denominato “C.P. Porto – C.P. Fiumicino”.

Il nuovo elettrodotto

Per l’elettrodotto, lungo circa 4 km, la società che gestisce la rete elettrica nazionale Terna investirà circa 7 milioni di euro. L’opera permetterà di aumentare l’efficienza dell’alimentazione del carico della Cabina Primaria di Fiumicino, attualmente collegata alla Rete di Trasmissione Nazionale con un solo cavo in olio fluido a 150 kV.

L'avvio dei lavori

Il nuovo cavo interrato raddoppierà il collegamento già esistente e garantirà la sicurezza e la continuità del servizio di fornitura di energia elettrica nell’intera area. Per quanto riguarda l’avvio dei lavori Terna fa sapere che nel 2022 avvierà la fase di progettazione esecutiva, mentre i lavori per la realizzazione del nuovo cavo interrato, la cui durata è stimabile in circa 18 mesi, partiranno all’inizio del 2023.

Il commento del Sindaco

“E' un'ottima notizia per le famiglie e le attività commerciali interessate dal questo tratto di elettrodotto che, finora, hanno subito le conseguenze di una fornitura insufficiente, con gravi discontinuità e conseguenti danni. E lo è anche per i livelli di inquinamento elettromagnetico che quella parte di territorio ha subito - ha commentato il sindaco Esterino Montino - Auspico che questo sia solo il primo di diversi interventi di cui la città avrebbe bisogno in questo senso - conclude il sindaco -. A partire dal quadrante Ovest, quello che arriva fino al Da Vinci”.