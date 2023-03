L’area cani di Parco Leonardo si rifà il look, grazie a un lavoro sinergico tra pubblico e privato. Ad annunciarlo è Ezio Di Genesio Pagliuca, vicesindaco della città che ha commentato: “La qualità della vita passa anche dai servizi di quartiere”. L'opera è stata realizzata con il contributo di Teleperformance.

Da area abbandonata al degrado a spazio verde dedicato ai cani e ai loro padroni. Ha cambiato volto lo spazio adiacente il Parco Leonardo, nei pressi della scuola di via Varsavia. “Vogliamo continuare ad investire negli spazi di aggregazione, che passano dalle grandi opere come le piazze, ma anche piccole aree dove vivere la quotidianità, come i campi da basket o le aree dove i nostri cani possono correre e giocare, dotate di panchine, alberi e zone d’ombra” ha aggiunto il vicesindaco. Ha poi continuato: “In quest’ottica è nata la sinergia con Teleperformance Italia, già attiva sul nostro territorio con interventi di promozione sociale a supporto dell’istruzione e delle buone pratiche, e grazie alla quale abbiamo potuto riqualificare un'area di Parco Leonardo, nei pressi della scuola di via Varsavia”.

“La dimostrazione di come una sinergia sana tra aziende e istituzione pubblica non solo sia possibile, ma sia anche in grado di mettere in moto energie positive e produttive” ha commentato Gianluca Bilancioni HR Director e CFO di Teleperformance Italia, anticipando l’intenzione di nuovi interventi nell’area di Fiumicino che potranno rappresentare un valore aggiunto per tutta la comunità. Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale anche la costruzione di un centro sportivo polivalente nell’area del parco di via Guerino Guerini, nell’ottica di dotare la città di impianti per lo sport sempre più diffusi e accessibili.