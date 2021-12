“No alle grandi navi a Fiumicino”: i comitati scendono in piazza per difendere l’area del vecchio faro

Niente grandi navi da crociera all’ombra del “vecchio faro”. L’idea che possano attraccare a Fiumicino spaventa. E così, per squarciare un silenzio che desta preoccupazione, decine di comitati di sono dati un appuntamento.

L'adesione alla protesta

Domenica 19 dicembre, a metà mattinata, la rete “Tavoli per il Porto” ha indetto un’assemblea pubblica in piazza Grassi. Hanno già annunciato la propria adesione decine di comitati, quelli che aderiscono al network, ed importanti realtà ambientaliste. Tra queste anche Italia Nostra litorale romano e WWF litorale laziale che, in maniera congiunta, hanno dichiarato di essere “assolutamente contrarie alla realizzazione di porti croceristici alla foce del Tevere”. Per l’impatto che avrebbe “sul paesaggio della costa, sull’ambiente marino e sulla viabilità”.

Il vecchio progetto del porto turistico

L’area attenzionata è quella che era stata interessata dal progetto del porto turistico della Concordia. La regione Lazio aveva rilasciato una concessione demaniale di novant’anni ad una società, la Iniziative Portuali, che lì avrebbe dovuto realizzare un porto turistico da 1500 posti barca. Il progetto, partito nel maggio del 2010, sarebbe dovuto terminare sei anni più tardi. Si è invece rapidamente arenato, lasciando a lungo quell’area inutilizzata.

La funzione crocieristica

Nell’estate del 2019 la sorpresa. Quando, almeno agli occhi dei cittadini, sembrava ormai tutto naufragato, è arrivata la proposta di una variante urbanistica. L'ha confezionata Invitalia Spa, nella forma d'una variante al progetto definitivo. La nuova proposta, pur diminuendo i posti barca, faceva esplicitamente riferimento alla possibilità di “inserire la funzione crocieristica all’interno del porto di Isola Sacra”. Un'opzione considerata uno “scenario propedeutico imprescindibile”.

La variante

La richiesta è così stata avanzata alla regione in cui uffici hanno avviato una conferenza dei servizi. “Quando l’abbiamo saputo ci siamo attivitati ed abbiamo anche avviato una raccolta firme, sottoscritta in tre mesi da circa 1600 cittadini per chiedere di accantonare il progetto e di procedere alla riqualificazione dell’area del vecchio Faro” ha ricordato David Di Bianco, portavoce del comitato Tavoli del Porto, la realtà che ha indetto l’assemblea del 19 dicembre.

La variante urbanistica è stata poi accantonata perché, la concessione demaniale che era stata rilasciata ad Iniziative Portuali, è stata messa all’asta. E siamo arrivati allo scorso autunno. Solo che da allora i cittadini non hanno ricevuto altre notizie e nel silenzio è tornato ad aleggiare il timore che, all’ombra del faro, possano arrivare le navi da crociera. Servirebbe comunque l’avvio di una nuova variante progettuale, ma nel dubbio che possa venire richiesta, i cittadini provano a giocare d’anticipo.

La richiesta dei cittadini

“L’ipotesi delle navi da crociera è una soluzione profondamente invasiva. Ma siamo contrari anche all’idea che lì possa essere realizzato un porto da 1500 barche. Noi invece chiediamo che quell’area sia riqualificata e preservata – hanno spiegato gli attivisti dei Tavoli del Porto – Siamo tuttavia convinti che un porto commerciale serva, che i pescatori abbiamo bisogno di un approdo sicuro. Ma proprio per questo c’è un progetto parallelo dell’autorità portuale, previsto nella zona nord di Fiumicino”. Non all’ombra del vecchio faro.