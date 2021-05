Palidoro, inaugurata casa della salute: 1,5 milioni di euro per il nuovo presidio sanitario

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha partecipato questa mattina all'inaugurazione della Casa della Salute di Fiumicino, nella frazione di Palidoro. Presenti alla cerimonia il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino e il direttore generale dell'Asl Roma 3, Marta Branca.

"Nel momento in cui tutte le patologie devono essere seguite, dobbiamo già avere in mente una proiezione post Covid per riprendere l'assistenza a tutte le patologie, soprattutto per le persone più grandi e che hanno bisogno di assistenza" ha detto il dg della Asl. La struttura, che era una vecchia condotta medica da tempo abbandonata, grazie a un investimento di 1,5 milioni di euro da parte della Regione Lazio, viene trasformata in un nuovo presidio sanitario dotato di un ambulatorio aperto 7 giorni su 7, un ambulatorio per le malattie broncopolmonari e un importante servizio per la rete di telemedicina cardiologica.

La Casa della Salute di Palidoro è in una posizione che oltre a servire i circa 35mila abitanti del Comune di Fiumicino, sarà raggiungibile anche da quelli di Cerveteri e Ladispoli, trovandosi sull'asse stradale dell'Aurelia. La Asl Rm3 ha provveduto alla ristrutturazione dell'edificio in stato di abbandono da 10 anni mentre il Comune si è occupato degli spazi esterni (aiuole e parcheggi) e della viabilità. Nello specifico La Casa della Salute sarà in grado di offrire un Servizio di telemedicina, erogherà servizi domiciliari e la presa in carico dei percorsi diagnostici terapeutici per la cardiologia con un importantissimo servizio di telemedicina dedicato al territorio. Il servizio parte da subito con la possibilità di trasmettere elettrocardiogrammi, immagini ecocardiografiche da Palidoro a Ostia e poi si attiveranno le televisite con i pazienti a casa. Tra i vari servizi ci sarà un ambufest, l'ambulatorio aperto anche sabato e domenica grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale.

"Quella di stamattina è una bella storia di collaborazione tra amministrazione comunale, Asl e cittadini del territorio che reclamavano giustamente la vicinanza dei servizi. L'idea è quella di portare servizi vicino alle persone e questo ci ha portato a sviluppare la sanità di territorio. La casa della salute di Palidoro è la 27esima, una alternativa all'unica offerta sanitaria dell'ospedale", ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso dell'inaugurazione del polo sanitario nel comune di Fiumicino. "Una inaugurazione - ha detto - figlia di anni di battaglie e di risanamento finanziario".