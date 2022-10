Arriva "Autunnoinpista" la prima manifestazione dedicata alle giovanili di atletica leggera

Domenica 16 ottobre 2022 a Fiumicino arriva “Autunnoinpista” la prima edizione della manifestazione sportiva dedicata alle diverse categorie giovanili dell’atletica e organizzata presso la pista dello stadio Vincenzo Cetorelli dall’Asd Atletica Villa Guglielmi.

L'evento

La gara si svolgerà sotto l’egida della Fidal (Federazione Italia di Atletica Leggera), con il patrocinio del Comune di Fiumicino e vedrà la partecipazione dei migliori giovani del Lazio che si cimenteranno in diverse specialità. Atleti e Atlete infatti si sfideranno nei 60metri, nel salto in alto, nei 600 e nella 4x100. Cadette e Cadetti sono attesi, invece, alla prova degli 80 metri, del salto in alto e dei 600 metri in pista. Ogni atleta potrà partecipare al massimo a 2 gare. L’appuntamento per tutti, è fissato per le ore 14.30. Per partecipare bisognerà iscriversi mandando una mail all'indirizzo segreteria@atleticagugliemi.com entro mercoledì 12 ottobre.

Presenti anche i piccoli e piccole dell’ASD Atletica Villa Guglielmi che poco prima dell’avvio della 4x100 faranno un'esibiizione in pista guidati dai tecnici.

I commenti

All'iniziativa parteciperà l’amministrazione comunale di Fiumicino che illustrerà nell’occasione il progetto per il futuro stadio Vincenzo Cetorelli.

Ludovico Nerli Ballati presidente dell'ASD Atletica Villa Gugliemi ha così commentato la manifestazione: "Questo evento è motivo di grande orgoglio per tutti noi, soprattutto perché protagonisti assoluti della giornata sono i nostri ragazzi e ragazze, che stanno portando in alto il nome di Fiumicino in tutta Italia. Si tratta di una prima edizione che il gruppo di Fiumicino intende far diventare punto cardine delle attività anche per promuovere la scuola di atletica, unica del territorio, che quest’anno vedrà protagonisti oltre 150 ragazzi e ragazze a partire dai 6 anni di età. Aspettiamo genitori, parenti, amici e appassionati sugli spalti per fare il tifo a questi ragazzi che sono il futuro dello sport e di questo territorio”.