Prossima l'apertura della seconda casa "del dopo di noi" dedicata alle famiglie con figli con gravi disabilità a Fiumicino

A Fiumicino a breve aprirà una nuova casa, la seconda del territorio, del “dopo di noi”, la struttura dedicata alle famiglie che hanno figli con gravi disabilità.

L’appartamento (che sorgerà dove fino a qualche mese fa, c'era la "Casa di Daniele") permetterà di ospitare e assistere sei persone, secondo i requisiti previsti dalla legge, con disabilità gravi. Il progetto rivolto alle famiglie che hanno figli con disabilità gravi consentirà a chi ne ha bisogno di contare sul sostegno di una struttura pubblica.

I servizi di cura saranno assicurati a chi si aggiudicherà la gara pubblica mentre il Comune di Fiumicino si occuperà della manutenzione dello stabile e che la struttura sia all'altezza delle esigenze degli ospiti e che vengano rispettati tutti i criteri previsti dalla legge".

Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino sottolinea il supporto per l’apertura della struttura della famiglia Placentino e del lavoro dell’Assessorato ai Servizi Sociali.

Ezio Di Genesio Pagliuca, vicesindaco di Fiumicino si sofferma sull’importanza dello stabile per le persone del territorio: "Lo abbiamo promesso e lo abbiamo fatto. Questa casa, che segue quella già in funzione, è la risposta ad un bisogno reale delle persone, come siamo abituati a fare. Un’offerta che si integra anche con il centro diurno della “Casa di Enzo” nato su un’area data in concessione dal Comune. Un ringraziamento particolare va alla famiglia Placentino che, insieme all'assessora Colonna, ha fortemente voluto questo progetto".