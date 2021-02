Amazon a Fiumicino, arriva l'ok: pronti 3mila posti di lavoro. Ecco come candidarsi

Montino: "Come Amministrazione ci stiamo impegnando per stringere un accordo con l'azienda affinché si utilizzi il bacino occupazionale esistente nel nostro Comune"

Amazon è pronta a sbarcare a Fiumicino. La Giunta comunale guidata dal sindaco Esterino Montino ha dato il via libera alla realizzazione della struttura della multinazionale annunciando anche la possibilità di 3mila posti di lavoro.

"Oggi in Giunta abbiamo approvato una importante delibera per la futura realizzazione di un grande comparto Amazon nel quadrante ovest del nostro territorio", ha annunciato il sindaco Esterino Montino: "Adesso mancano solo l'approvazione dei progetti di urbanizzazione e i permessi per costruire prima che inizino i lavori effettivi".

"L'apertura di un centro Amazon a Fiumicino, attivo H24 e sette giorni su sette, permetterà la creazione di 2000 posti di lavoro diretti, più un altro migliaio per chi si occuperà di spedizioni e consegne. Un'opportunità unica per il nostro territorio", ha sottolineato Montino aggiungendo: "Come Amministrazione ci stiamo impegnando per stringere un accordo con l'azienda affinché si utilizzi il bacino occupazionale esistente nel nostro Comune".

Il nuovo centro Amazon di Fiumicino sarà uno dei più grandi d'Italia: una struttura di 80.000 metri quadrati, su un'area di 75 ettari, nella zona di Parco Leonardo. Il progetto prevede anche l'ampliamento di un tratto di via Corona Boreale e il collegamento tra via Corona Boreale e la viabilità aeroportuale.

Presto sarà possibile inviare la propria candidatura sul sito web di Amazon per inoltrare così la domanda relativa al nuovo centro di Fiumicino.