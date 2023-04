Acqua marrone dalla fontana: allarme inquinamento a Granaretto

Paolo Sbraccia candidato della lista civica Crescere Insieme alle prossime amministrative del 14-15 maggio 2023 lancia l’allarme inquinamento a Granaretto.

Nella zona di Fiumicino infatti è uscita dell’acqua marrone da una fontana in cui alcuni ragazzi si erano recati per riempire delle bottiglie e bere. L’area ha spesso avuto problemi idrici ma legati principalmente a spurghi e liquami in strada e mai all’acqua potabile.

“La cosa è preoccupante” – dichiara Sbraccia che ha segnalata la situazione al Comune e al gestore idrico. Il candidato di Crescere Insieme chiede un intervento per “non lasciare un intero quadrante non solo con acqua sporca ma con la preoccupazione di un possibile inquinamento pericoloso”.