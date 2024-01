La storia di Vittorio, dalla lotta all'autismo al teatro

Vittorio è un ragazzo romano che nella vita fa il doppiatore. Il 19enne è riuscito a realizzare il suo sogno combattendo fin da piccolo con l'autismo un problema che ha superato grazie all’associazione Bimbi&Co di Enrica Lo Coco, sua madre.

Vittorio dall'età di 3 anni, per circa due anni non ha parlato e ha iniziato a verbalizzare intorno ai cinque anni e mezzo grazie alle terapie di logopedia. Le attività in casa però non erano l’ideale e allora Enrica Lo Coco affitta un locale dove suo figlio può svolgere le terapie. “Praticamente le terapiste sono venuta a casa per 3-4 ma lamentavano il fatto che il setting in casa non era il posto ideale per poter agganciare un ragazzino. Quindi ho affittato un locale dove potessero svolgere le lezioni. Successivamente mi hanno chiesto di poter portare altri ragazzini e allora ho fatto nascere associazione” - commenta Lo Coco.

L’associazione nasce così nel 2010 e si trova tuttora all’Eur dove aiuta diversi ragazzi e le proprie famiglie col contributo di 27 operatori fra logopedisti, neuropsicomotricisti dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, psicologi dell’età evolutiva e altre figure professionali. “L’associazione si propone di presa in carico immediato finche il bambino non entri di diritto in struttura pubblica” dichiara Enrica. Bimbi&Eco si pone l'obiettivo scopo di diffondere a livello sociale la cultura dei disturbi generalizzati dello sviluppo, del linguaggio e dell'apprendimento in età evolutiva.

Adesso Vittorio dopo tanti sforzi e impegni ha fatto passi da gigante , e continuando anche adesso la terapia, fa teatro, ha realizzato il suo sogno ed è perfettamente integrato nella società. Il ragazzo ha raccontato la sua storia attraverso un video.