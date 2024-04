A Vitinia sono stati piantati 50 nuovi alberi

Imponente intervento di nuova piantumazione di alberi a Vitinia, IX municipio. In questi giorni, infatti, una ditta incaricata dal dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale ha iniziato a sostituire gli alberi tagliati o caduti poiché ammalati o pericolanti.

Nuovi alberi a Vitinia

L'intervento è seguito a quello di rimozione delle ceppaie di alberi morti nel corso degli anni. Ad essere interessata è via Sarsina, strada che taglia il quartiere di Vitinia da nord e sud, collegando la via Cristoforo Colombo alla via del Mare. Una sostituzione che era attesa da tempo dagli abitanti.

Ombra e ossigeno per via Sarsina

Ad essere messe a dimora sono state oltre 50 piante, esemplari di "lagerstroemia indica", una pianta che regala fioriture di color fucsia, dal fusto più esile rispetto ad altri alberi presenti a Roma, così da essere anche meno invasiva. Lo spiega anche Danilo Borrelli, vicepresidente della commissione ambiente del IX municipio: "In questo modo oltre ad abbellire via Sarsina si regala alla zona una tipologia di albero che meglio si inserisce in un contesto urbano", le parole del consigliere di Sinistra Civica Ecologista.

"Questi oltre 50 nuovi alberi - conclude Borrelli - daranno ombra e mitigheranno gli effetti tipici delle isole di calore, regalando ossigeno e fioriture alla strada. In questi mesi sono tanti gli interventi di riforestazione e piantumazione di nuove alberature in tutto il municipio IX e in generale nella città di Roma, elemento imprescindibile per la qualità della vita delle nostre città. A dimostrazione che è possibile immaginare una città verde, curata e più bella".