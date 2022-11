A Vitinia il progetto per il Dopo di noi raddoppia grazie al Pnrr

A fine settembre ha preso il via "Altrautonomia", un progetto per l'applicazione della legge sul "Dopo di noi" a Vitinia, Roma sud. Pochi giorni dopo il Comune ha scelto il IX municipio per finanziare la ristrutturazione dell'appartamento di via Gemmano grazie ai fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Così i 230 mq in cui già erano state trasferite 10 persone sono diventati un cantiere, pochi giorni fa, che darà vita a due spazi divisi e autonomi.

Un finanziamento da 700mila euro per il Dopo di noi a Vitinia

Come dichiara a RomaToday l'assessora alle politiche sociali del IX, Luisa Laurelli "nell'immaginario dei cittadini i fondi del Pnrr sono qualcosa di lontano che deve ancora arrivare, ma la realtà - continua - è che sul sociale già si stanno spendendo e in particolare lo si sta facendo per il Dopo di noi. Roma Capitale ha infatti proposto a noi di mettere a disposizione la casa di Vitinia". Grazie ai 700.000 euro arrivati nei mesi scorsi, quindi, a via Gemmano lo stabile sarà efficientato dal punto di vista energetico, ma soprattutto verrà diviso in due e permetterà di passare da 10 a 12 posti letti.

Da un appartamento ne nascono due con 12 posti letto

"La casa è molto grande e se vogliamo dispersiva - continua l'assessora municipale - quindi grazie a questi lavori creiamo due nuovi locali da 6 posti letto ciascuno, indipendenti, con una cucina nuova e arredo completamente rinnovato. Non è stato, per fortuna, un problema trasferire i 10 ragazzi già ospitati dalla struttura: grazie alla disponibilità del centro diurno per disabili di via Gadda hanno continuato le loro attività come sempre, senza nessuna interruzione e come d'accordo con famiglie e operatori".

Nel 2023 un progetto anche a Spinaceto

I lavori finiranno "inderogabilmente entro il 20 dicembre - conferma Laurelli - e nella spesa è previsto anche l'arredo". Il progetto di Vitinia fa da capofila per quello più ampio che vedrà l'apertura di 30 case per il "Dopo di noi" in tutta Roma, due per ognuno dei 15 municipi esistenti, entro il 2026: "Da noi ne apriremo una terza, auspicabilmente nel 2023 - fa sapere l'assessora - in via Paolo Renzi 55 a Spinaceto. E' un piano terra, completamente abbandonato da decenni. Doveva essere una scuola, poi non se ne fece più niente ed è nel degrado totale: avremo fondi anche per questo nuovo progetto".