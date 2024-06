Via di Trigoria colabrodo e pericolosa, i lavori slittano ancora. Ecco i motivi

Si allungano ancora i tempi per l'affidamento della gara che porterà alla riqualificazione di via di Trigoria. A inizio maggio il IX municipio, tramite l'assessora ai lavori pubblici Paola Angelucci, aveva previsto poche settimane ancora per la consegna della progettazione, con l'auspicio di vedere il cantiere aperto e chiuso nell'arco dell'autunno/inverno di quest'anno. Ci sono però delle problematiche, portate alla luce dall'opposizione di destra, che fanno pensare a tempi più lunghi.

Via di Trigoria trappola per gli automobilisti

Il problema è lo stesso da anni. Via di Trigoria, in particolare il tratto dal comprensorio Trigoria Alta fino a Castel Romano, è in condizioni pessime. Buche profonde ogni pochi metri, crepe e altri dissesti del manto fanno sì che il Comune abbia imposto il limite di velocità a 30 km/h. Il punto è che nonostante le dimensioni e le condizioni della strada, questa viene utilizzata da migliaia di mezzi (anche pesanti) ogni giorno, in particolare quando la via Pontina è interrotta o particolarmente trafficata a causa di lavori, incendi, incidenti. Un'eventualità abbastanza frequente.

Intoppo in dipartimento

Secondo quanto fa sapere Laura Pasetti, consigliera di Fratelli d'Italia in IX e residente del quartiere Trigoria, la motivazione di questo nuovo intoppo ha origini interne agli uffici del dipartimento Csimu, coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana. Nello specifico "sembrerebbe essersi dimesso il responsabile dell'ufficio interventi manutenzione strade - spiega la consigliera - e la vacanza di questa posizione non consente di procedere con l'assegnazione finale del progetto e quindi, di conseguenza, ritarda l'apertura del bando di gara". La progettazione doveva essere affidata entro fine maggio, ma al 20 giugno non si hanno notizie.

Fratelli d'Italia: "Promesse non mantenute e Roma Natura esclusa"

L'opera è di manutenzione straordinaria, finanziata con fondi giubilari pari a 2,7 milioni di euro. "Sono passati anni, i soldi ci sono - prosegue Pasetti - ma i tempi promessi per il rifacimento di via di Trigoria non vengono rispettati. Non solo: ai tavoli partecipati tra istituzioni e referenti territoriali, mi risulta che Roma Natura non sia mai stato invitato. Sono loro che dovrebbero rilasciare il nulla osta per l'avvio dei lavori". La strada, infatti, si trova all'interno della riserva naturale di Decima Malafede. Non solo: ci sono diversi privati che hanno interessi lungo via di Trigoria, tra questi Propaganda Fide proprietaria di un terreno verso Castel Romano, ma anche l'As Roma che ha i campi d'allenamento di prima squadra e giovanili a piazzale Dino Viola, più verso il Raccordo. "Ad oggi l'unica promessa fatta è quella di riconvocare il tavolo per l'ennesimo sopralluogo", lamenta Pasetti. "Chiediamo che l'amministrazione si attivi con urgenza - conclude la consigliera di opposizione - per il rifacimento del manto stradale di via di Trigoria da Piazzale Dino Viola a Castel Romano e si proceda al piano di riqualificazione ambientale come richiesto dall’Ente Parco Roma Natura".

La paura di una pendolare: "Penso sempre di perderci la vita"

Fiamma è un'insegnante, vive a Trigoria Alta dal 1997: "Ogni giorno faccio via di Trigoria per andare a Pomezia, dove lavoro - racconta a RomaToday - e ho sempre paura di essere vittima di qualche incidente mortale, perché la situazione è critica. Nonostante ci sia il limite a 30 km/h, che io rispetto alla faccia di chi mi suona da dietro perché vorrebbe superarmi, tanti invece corrono, ma non conoscono la strada e non sanno dove si trovano le buche più pericolose. Così frenano all'improvviso o sterzano, rischiando di causare incidenti frontali". A peggiorare le cose c'è anche e soprattutto il flusso di traffico. Nonostante sia una strada non ampia e a doppio senso, subisce il passaggio anche di autobus e mezzi pesanti ("ci passano addirittura i Tir") quando la via Pontina è molto trafficata, o interrotta: "Perché si aspetta il morto? Quando tagliarono i pini, tutti malati, ho pensato che fossero pronti a rifare il manto. E invece no, è passato altro tempo senza che si sia mosso nulla".

RomaToday ha contattato l'assessorato ai lavori pubblici del IX municipio per una dichiarazione, ma al momento non sono arrivati riscontri.

MARZO 2023 - Via di Trigoria è l’incubo di auto e moto