Un bosco urbano di 3 ettari nel quartiere di Roma sud

Un bosco di tre ettari a Mezzocammino. Il quartiere residenziale di Roma sud si appresta ad essere il primo a sperimentare il progetto di Rete Clima, ente no profit che si occupa di forestazione e decarbonizzazione.

Un bosco urbano a Mezzocammino

Saranno 3.500 le essenze arboree e arbustive che verranno piantate a Roma a partire da giovedì 16 novembre. Il luogo scelto da Rete Clima, ente no profit, è il quartiere di Mezzocammino, a Roma sud, nel territorio del IX municipio. Lo scopo è quello di tutelare la biodiversità urbana, migliorare la qualità dell'aria e contribuire alla mitigazione della crisi climatica, contrastando l'isola di calore rappresentata dagli insediamenti umani, fornendo nuovi servizi ecosistemici soprattutto in periferia. Tra le specie piantate ci saranno quelle mellifere come orniello, biancospino, sanguinello prugnolo che favoriscono l'arrivo e l'attività di insetti impollinatori, permettendo di sviluppare una foresta urbana pensata per massimizzare l'impatto positivo sulla biodiversità. E per chi teme che le piante facciano la fine di molte altre piantate in questi anni a Roma, morte prima di diventare adulte a causa della carenza d'acqua e di cure, niente paura: ci penseranno, per tre anni, gli operatori di Rete Clima.

Cosa sono e a cosa servono i servizi ecosistemici

I servizi ecosistemici sono benefici multipli forniti dalle foreste all'uomo. Il nuovo bosco, spiegano da Rete Clima "aiuterà a ridurre l’inquinamento atmosferico e l’isola di calore dell’area. I nuovi alberi inoltre aumenteranno il sequestro di CO2 e il valore degli immobili del quartiere, contribuiranno a regolare il ciclo dell’acqua e creeranno nuovi spazi aggregativi". “Grazie a questa grande operazione di forestazione - spiega Paolo Viganò, fondatore e presidente dell'ente no profit - contribuiremo a ricucire lo strappo tra spazio urbano e la campagna e doneremo nuovo verde ad un centro residenziale periferico. Il progetto sarà anche occasione di rigenerazione di aree abbandonate e di generazione di servizi ecosistemici nelle aree periurbane di Roma”. La forestazione è parte di Foresta Italia, la Campagna nazionale di forestazione e riforestazione promossa da Rete Clima in collaborazione con Coldiretti e PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Transizione Energetica e dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'evento di messa a dimora dei primi esemplari sarà il 16 novembre, alle 10.30 e alle 14.30, a largo Amalia Camboni, dove si trova il Polar Park.