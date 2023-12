Strade "a metà" tra costruttori e Comune, manutenzione ferma. Il municipio chiede l'acquisizione

Un pezzo di strada di competenza comunale, un altro di competenza dei costruttori. E così i lavori di manutenzione stradale diventano impossibili. Per risolvere questo stallo, che si protrae da decenni, è intervenuto il IX municipio con una risoluzione approvata dalle commissioni urbanistica e patrimonio, destinata ad essere approvata anche in assemblea. Al centro dell'attenzione è il quartiere di Casal Brunori.

Le strade non ancora consegnate al Comune

Nonostante le case costruite nei piani di zona di Casal Brunori 1 e 2 siano state consegnate da decenni, una parte delle strade che le servono non sono mai state acquisite al patrimonio pubblico. Una "dimenticanza" molto frequente e diffusa nel territorio capitolino. Nello specifico è coinvolta via Armando Brasini, nel tratto compreso tra la fine della rotatoria Manlio Cavalli (all'altezza del sottopassaggio della Cristoforo Colombo) e via Luigi Piccinato. Qui, come anche la stessa via Piccinato, via Giuseppe Terragni e via Attilio Lapadula, il sedime stradale (quindi in sostanza l'area della carreggiata) è di competenza del Comune e quindi del municipio, mentre la superficie, il cosiddetto "tappetino", è ancora di competenza del consorzio costruttore.

Una risoluzione municipale per risolvere le criticità

Una divisione di competenze quasi surreale, poiché si verifica all'interno di una stessa strada e non tra strade differenti, che blocca ogni genere di programmazione per la manutenzione stradale. "Con questa risoluzione - spiega il capogruppo del Pd Giuseppe Grazioli - vogliamo dare uniformità alle competenze e permettere una programmazione alla manutenzione necessaria. Anche perché nel tratto interessato il traffico veicolare è ormai importante e la strada risulta più ammalorata delle altre, in particolare andando verso la Cristoforo Colombo". Tra il civico 139 e il 179 di via Brasini si trova poi l'orto urbano realizzato dall'associazione "Vivere In" grazie ad un progetto europeo, premiato anche come "best practice" nel 2018. Un luogo frequentato quotidianamente da decine di ortisti e famiglie che portano i bambini nella vicina area ludica. Non solo. Come si legge nella risoluzione, alla quale ha lavorato il consigliere ed ex gestore, tra gli altri, degli orti urbani Fabio Ecca, via Brasini è una direttiva inclusa nel percorso della linea 708, che collega via Iris Versari con piazzale dell'Agricoltura, mettendo a dura prova la resistenza del manto stradale. "La complicatezza delle competenze - spiega proprio Ecca, Pd - è emersa in seguito ad un mio accesso agli atti. Così mi sono attivato, coinvolgendo il dipartimento urbanistica e l'assessora municipale Paola Angelucci, allo scopo di acquisire il patrimonio delle strade. La risoluzione è un atto fondamentale - conclude - per poter inserire nella programmazione municipale la manutenzione straordinaria delle strade del quartiere":

La soddisfazione dei cittadini

“L’assessorato e il dipartimento si stanno muovendo sia per perfezionare l’acquisizione sia per far partire la manutenzione - conferma Filippo Cioffi, presidente del Cdq Casal Brunori - . Gli obiettivi sono sia il completamento del piano di zona, sia la chiusura di questa pratica. È un fatto banale ma risolutivo. Noi quest’anno abbiamo scoperto questa problematica, sapevamo che c’era una criticità al lato degli orti, ma non che ancora alcune parti non fossero passate al municipio. Le strade interne a Casal Brunori 2 non sono mai state consegnate, sono rimaste al consorzio. Noi quindi abbiamo chiesto questo passaggio. La strada più ammalorata è sicuramente via Brasini, dalla rotonda Cavalli verso Casal brunori 1, è diventata praticamente una bretella. Non subisce interventi da tempo. Siamo soddisfatti che si stia trovando una soluzione definitiva".