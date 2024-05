A Vitinia via ai lavori per la nuova strada scolastica. Arrivano cordoli e dissuasori

Dopo tre anni di sperimentazione (non andata benissimo, secondo i residenti) sta per essere realizzata la strada scolastica con percorso pedonale protetto tra via del Risaro e via Marzabotto a Vitinia.

Strada scolastica a Vitinia

E' partito infatti l'intervento che trasformerà in parte il quadrante che include l'istituto comprensivo Tacito Guareschi, dove da anni i cittadini lamentano poca sicurezza per i pedoni, soprattutto negli orari di entrata e uscita dal plesso scolastico. Tra marciapiedi assenti e sosta selvaggia. La sperimentazione partita nel 2021 stava riuscendo molto in parte: ok rendere pedonale il tratto corrispondente alla scuola la mattina e il pomeriggio del giovedì (8-9 e 16-17), ma senza controllo dei vigili era tutto inutile.

Cordoli, dissuasori e marciapiedi nuovi

Ora, grazie a cordoli che creeranno un percorso pedonale protetto su via del Risaro, dissuasori di parcheggio e nuovi marciapiedi (a via Gemmano), chi si muoverà a piedi nell'area della scuola si sentirà più sicuro. "Dopo un lungo lavoro di tessitura con le istituzioni per arrivare a garantire la sicurezza dei nostri ragazzi - ricorda il comitato di quartiere - avevamo presentato una petizione popolare con raccolta firme. Bene, grazie al nostro impegno, adesso possiamo registrare l'inizio dei lavori tanto attesi".

La rivendicazione della Civica Raggi

Lavori che vengono rivendicati anche dalla consigliera della Civica Raggi in IX, Carla Canale: "La sperimentazione della Giunta Raggi nel 2021 ha fatto da apripista per la sicurezza scolastica - ricorda - e siamo contenti per i cittadini di Vitinia che il progetto sta divenendo realtà. A questo proposito chiediamo che il Sindaco porti in aula l’atto da noi presentato sulle “scuole sicure”, che riprende il tema della sicurezza stradale nei pressi degli istituti scolastici sentito dall’intera collettività".