"Salvo" il Sentiero Trilussa: anche il Municipio riconosce l'importanza del percorso ciclopedonale

Un altro passo avanti verso il pieno riconoscimento del Sentiero Trilussa: mercoledì 19 gennaio la commissione Ambiente e Urbanistica del Municipio IX ha approvato all'unanimità una risoluzione che riconosce ufficialmente il percorso ciclopedonale, dedicato al più famoso poeta romanesco, che unisce Vitinia e Trigoria, avanza lungo il Fosso di Malafede proprio al confine con la tenuta presidenziale di Castel Porziano, nel cuore di due aree protette: la riserva del Litorale romano e quella di Decima Malafede.

Gli ostacoli nella precedente consiliatura

Un atto che volontari, associazioni ed ente Roma Natura, gestore della riserva, attendevano da tempo e frenato fino ad oggi dalle perplessità della precedente amministrazione pentastellata. L'ex assessore all'ambiente, Marco Antonini, aveva definito il sentiero "una vera e propria sciagura ambientale" per le conseguenze che avrebbe avuto sulla fauna locale. I residenti della zona, però, hanno sempre spinto per il passaggio del percorso all'interno della vallata, spalleggiati anche dal direttore di Roma Natura Maurizio Gubbiotti, presente in commissione per fornire ulteriori chiarimenti e rassicurazioni sull'idoneità del sentiero all'interno di un ecosistema preziosissimo per il territorio e per tutta Roma. L'ente a inizio 2021 aveva ufficializzato il suo parere positivo con un ordine del giorno del 13 gennaio. Due giorni dopo il consiglio regionale, all'unanimità, aveva promosso la valorizzazione del sentiero.

Pd: "Superati anni di discussioni e dubbi"

"Dopo anni di polemiche e discussioni - commenta a RomaToday Manuel Gagliardi (Pd), presidente della commissione Ambiente e Urbanistica - il Municipio ufficialmente riconosce il Sentiero Trilussa e procede alla sua valorizzazione. Ci si orienta sia al riconoscimento del sentiero dal punto di vista ambientalistico sia storico, perché lì insistono manufatti bellici della Seconda Guerra Mondiale e aree archeologiche. È stata molto importante la partecipazione di Gubbiotti, che ha avallato le nostre proposte e chiarito i dubbi provenienti dalla precedente amministrazione, riguardo all’impossibilità di usare quell’area. Si erano sviluppati tanti dibattiti e oggi siamo riusciti a sciogliere ogni dubbio".

Fdi: "Importantissima l'opera dei cittadini volontari"

Massimiliano De Juliis (FdI) nel suo intervento sull'argomento sottolinea l'importanza dell'attività dei cittadini, che in questi anni hanno permesso la bonifica dell'area, il ritorno a una piena fruizione della riserva e rappresentato un deterrente per gli "zozzoni": "L'attività dei cittadini ha permesso che l'area fosse bonificata - ha scritto -, limitato lo sversamento dei rifiuti, che in precedenza vedeva bonifiche ma successivamente la creazione di nuove micro discariche e quindi una sorveglianza naturale grazie alla presenza delle persone che ne ha mantenuto la pulizia".

Sinistra Civica Ecologista: "Scritta bella pagina per il Municipio"

"La risoluzione - il commento di Danilo Borrelli, vicepresidente della commissione Ambiente e Urbanistica - prevede un rapporto sinergico con tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle aree verdi, i lavori per la messa in sicurezza del sottopassaggio di via Cristoforo Colombo, area sterrata e soggetta ad allagamenti, il posizionamento di una fontanella funzionale al Sentiero Trilussa, come più volte chiesto dai cittadini. Si impegna inoltre la presidente e la Giunta anche a promuovere incontri coinvolgendo le scuole del Municipio sulla conoscenza e l'importanza storica e ambientale del luogo". "Oggi scriviamo una bella pagina per il nostro Municipio - conclude il consigliere -, riconoscendo finalmente il lavoro dei volontari e delle associazioni, che negli anni hanno curato questo luogo".

Gli obiettivi della risoluzione

Fratelli d'Italia, nel documento presentato in commissione e condiviso dalla maggioranza di centrosinistra, chiede di "definire misure volte alla valorizzazione del Sentiero Trilussa e all’adozione dei provvedimenti conseguenti anche per una sua fruizione ecocompatibile, la messa in sicurezza del sottopasso di via del Risaro, soggetto ad allagamenti in alcuni periodi dell’anno, promuovere incontri di sensibilizzazione sulla conoscenza della storia e l'importanza della difesa del territorio coinvolgendo anche le scuole del Municipio e di installare una fontanella di acqua potabile lungo il Sentiero".