V per Vendetta colpisce ancora. Scritte sulla scuola: "Ztl uguale gabbia"

Scritte inquietanti sulle scuole di Mezzocammino

Torna a colpire la misteriosa mano "no vax" e complottista, che imbratta i muri delle scuole con messaggi inquietanti e accuse strampalate. La mattina del 19 gennaio, le alunne e gli alunni di una primaria e di una media sono entrati a lezione dopo aver letto frasi a caratteri cubitali, vernice rossa, sul muro di cinta dei due edifici attigui.

Siamo a Mezzocammino, periferia sud della Capitale, un quartiere residenziale pieno di scuole d'infanzia, elementari e medie. La mattina di venerdì 19 gennaio genitori e alunni della "Geronimo Stilton" e della "Lupo Alberto", in largo Franco Bignotti, sono stati accolti da scritte fatte con la vernice rossa: "L'agenda 2030 promuove la pedofilia" e ancora "Ztl = gabbia".

V per Vendetta colpisce ancora

Lo stile è sempre lo stesso, ma soprattutto la firma. Una doppia V in un cerchio, tutto in rosso. Il richiamo è al personaggio di "V per Vendetta", è il preferito dei complottisti e dei no-vax. E infatti ci sono frasi anche sui vaccini e il fatto che, secondo gli ignoti autori dell'atto vandalico, provocherebbero la morte di chi li riceve. Non è la prima volta che si manifestano queste scritte.

I precedenti

A gennaio 2023 era stata colpita la "Fiori di Loto", in viale Gianluigi Bonelli. Un'enorme scritta, visibile anche da diverse decine di metri, campeggiava sul muro di cinta: "Vax = morte". E l'immancabile doppia V cerchiata. Pochi giorni prima, la stessa firma aveva imbrattato la Casa della Salute di Torrenova. A marzo 2023 la stessa firma era comparsa a Spinaceto: "Pd nazisti" e "Romanisti ebrei" sui muri del circolo Pd di zona. Anche se con colori e tematiche differenti e senza la firma di V per Vendetta, a ottobre 2022 qualcosa di simile si era verificata a Villa Borghese. Ignoti avevano completamente ricoperto di frasi sconnesse, insulti omofobi e razzisti, accuse verso lo Stato, i muri che delimitano il galoppatoio di piazza di Siena. Dal Papa ai gay, da Giorgia Meloni al Pentagono, ce n'era per tutti.

Presto la cancellazione

Tornando a quanto accaduto il 19 gennaio a Mezzocammino, il comitato di quartiere si è attivato con il IX municipio per far sì che le scritte vengano cancellate immediatamente: "L'assessora Paola Angelucci - fa sapere Francesco Aurea - si è attivata anche con il Gabinetto del Sindaco. Queste frasi non devono restare ancora per molto su quei muri, è inaccettabile".