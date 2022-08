Roma Lido, cantieri fermi nelle stazioni: “Il 24 agosto festeggiamo 5 anni di stop”

E’ un anniversario da celebrare senza candeline quello che ricorre il 24 agosto. E’ quella la data infatti in cui, come ricordato dal comitato pendolari della Roma Lido, si sono completamente bloccati i lavori nelle stazioni di Acilia Sud-Dragona e Tor di Valle.

I cantieri delle due stazioni

Delle due stazioni, la prima va integralmente realizzata la seconda, che era quella cui avrebbero dovuto puntare i tifosi giallorossi quando nella zona era prevista la realizzazione dello stadio, va abbondantemente riqualificata. In realtà i finanziamenti per queste due stazioni sono di gran lunga antecedenti al periodo in cui, a Tor di Valle, James Pallotta voleva realizzare l’impianto dell’As Roma. Il bando per effettuare i lavori, infatti, risale al 2013. Ma è nel 2017 che gli operai hanno lasciato i cantieri per un contenzioso legato all'erogazione dei finanziamenti.

Un anniversario da non festeggiare

“In questa settimana cade il quinto anniversario d'uno dei ‘disastri’ più significativi – ricordano gli attivisti del comitato pendolari della Roma Lido – ci riferiamo al blocco dei cantieri di Acilia sud-Dragona e Tor di Valle, concretizzatosi ufficialmente il 24 agosto del 2017. Saranno passati solo 3 anni da quando l'Assessorato regionale alle infrastrutture dava pubbliche assicurazioni che, di lì a poche settimane, si sarebbero finalmente riaperti questi cantieri”. Ma gli operai non sono mai tornati sul posto.

A proposito di anniversari, i pendolari ricordano anche che ne sono trascorsi solo 7 da quando l’allora amministratore delegato di Atac, la stazione appaltante, “presentava a Dragona, ai rappresentanti dei comitati di quartiere dell'entroterra del X municipio ed ai cittadini di Dragona e Acilia Sud, la planimetria e il cronoprogramma d'un appalto e d'un cantiere che dovevano durare meno di 2 anni”.

Le proteste inascoltate dei pendolari

Nel corso del tempo i pendolari della Roma Lido hanno provato a riaccendere i riflettori sul destino di quelle due stazioni. Lo hanno fatto, ad esempio, nell’ottobre del 2017 e nel novembre del 2019, rispettivamente con un sit-in di protesta e con un’ assemblea pubblica. Ma anche in successive occasioni il tema, congiuntamente alle segnalazioni sui disservizi della linea ferroviaria, è stato riportato all’attenzione di comune e regione. Dal primo luglio la gestione della Roma Lido è passata da Atac ad Astral. I cittadini di Dragona e quelli che abitano nei quartieri limitrofi a Tor Di Valle, intanto, si preparano a festeggiare un compleanno dal sapore amaro. Questa volta senza il corollario di promesse, sull'avvio di cantieri che restano inesorabilmente fermi.