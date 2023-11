Perché la fermata della Roma-Lido a Mezzocammino è a rischio

Dalla gioia di avere oltre 12 milioni di euro per realizzare tre nuove stazioni della Roma-Lido, una delle quali a Mezzocammino, al terrore di vedere sfumato il sogno per errori progettuali e difficoltà logistiche. La fermata prevista in IX municipio, attesa da quasi vent'anni e finanziata nello specifico con 7,5 milioni grazie all'inserimento nel Dpcm dell'8 giugno 2023, è fortemente a rischio.

Roma-Lido a Mezzocammino

Le problematiche sono emerse nel corso dell'ultima commissione speciale Giubileo 2025, convocata dal presidente Dario Nanni alla presenza del responsabile unico del procedimento Tommaso Picarra e dell'amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo. Se per quanto riguarda la fermata di Giardino di Roma sembra andare tutto bene, non si può dire lo stesso per Torrino-Mezzocammino. A esporre le criticità è Picarra: "Il progetto iniziale - dice - inserito originariamente nel PRG di Roma, prevedeva la realizzazione su via di Mezzocammino, in un punto in curva. Qualsiasi ingegnere sa che ciò non è permesso: la legge nazionale vieta di costruire ferrovie in curva". Ma c'è di più, anzi di peggio. Il parcheggio sarebbe stato realizzato all'altezza della rotatoria che porta verso la via del Mare: "Per farlo si sarebbero dovuti spendere molti altri soldi - aggiunge - e comunque sarebbe stato a un chilometro di distanza dalla stazione". Non proprio ideale per qualsiasi pendolare.

Astral punta a spostare tutto su via di Trafusa

Ad oggi, dunque, è tornata in gioco un'opzione che a giugno scorso era stata fermamente rimessa nel cassetto. Ovvero realizzare la stazione su via di Trafusa, più verso la via del Mare e l'ansa del Tevere. Un'alternativa prevista dal Piano urbano della mobilità sostenibile di Roma Capitale, ma non da quello della Città Metropolitana. Collocare a via di Trafusa la fermata della Roma-Lido comporterebbe, però, la risoluzione di almeno due grosse questioni: la conformazione della strada stessa, troppo stretta per accogliere un flusso di traffico importante e l'assenza di un'area di parcheggio adeguata alle esigenze. Sono circa 50mila gli abitanti del quadrante che usufruirebbero della stazione e altri ne arriveranno.

Parcheggi insufficienti e strada stretta

A via di Trafusa, infatti, stanno per realizzare nuove edificazioni e ci sarebbe un progetto per un nuovo centro sportivo, oltre ad esserci già un asilo nido. Come spiega lo stesso Picarra "c'è un parcheggio di 100 posti a servizio di un asilo, vuoto per quasi tutta la giornata fatti salvi gli orari di entrata e uscita dei bambini - dice - . Nella prima conferenza dei servizi (che risale al 2006, ndr) si prevedeva un ulteriore parcheggio da 400 posti in area privata attrezzata. È possibile estendere quello esistente con 60 o 70 posti, previsto da PRG. Si farà quindi un documento sulle alternative progettuali per il parcheggio, per capire se per l’amministrazione risulterà conveniente espropriare il terreno necessario, con dei costi oggi indefiniti, oppure estendere quello esistente come già detto aprendo la stazione con un parcheggio a servizio più ampio di quello esistente".

"Le criticità vanno risolte nei tempi richiesti"

Dal municipio IX, però, si levano più voci contrarie. Almeno perplesse. La prima è quella di Fabio Ecca, presidente della commissione Giubileo e consigliere Pd: "L’area di via di Trafusa, nel prossimo futuro, avrà anche nuovo residenziale e un centro sportivo - ribadisce -. Sarà una zona particolarmente ricca di servizi, per cui presumo che anche con un possibile ampliamento dell’esistente parcheggio come descritta da Picarra, sia insufficiente a sostenere il flusso di traffico che verrà dal quadrante di Spinaceto e non solo da Mezzocammino". Anche Manuel Gagliardi, presidente della commissione ambiente, mobilità e urbanistica, non sa bene che pesci si possano prendere per risolvere l'impasse: "Identificare via di Trafusa come area per la stazione della Roma Lido - fa sapere - prevederebbe sicuramente degli espropri per fare un parcheggio adeguato, in quanto tutti i terreni esistenti sono privati e con altre destinazioni urbanistiche, quindi la variante da fare non sarebbe solo quella per la stazione stessa ma anche per i posti auto. Ora, facciamo ponti d'oro per portare nel quadrante un'infrastruttura del genere, ma quello che dobbiamo fare è risolvere le criticità (parcheggi e viabilità) consapevoli che va portato a casa il finanziamento giubilare nei tempi richiesti".

Il cronoprogramma: entro marzo 2026 consegna dell'opera

Tempi che Picarra ha chiarito in commissione. Tutti i progetti di nuove stazioni della Roma-Lido inseriti nel Dpcm dell'8 giugno 2023 vanno conclusi entro il primo trimestre del 2026, al netto del nulla osta alla messa in attività da parte dell'Ansfisa, agenzia nazionale che in tutta Italia concede le autorizzazioni alle infrastrutture della mobilità. Per capirci, sono quelli che testano la sicurezza anche di ascensori e scale mobili nelle stazioni della metropolitana. In un mondo ideale, senza intoppi, entro il 31 marzo 2024 andrebbero chiuse tutte le conferenze dei servizi per il rinnovo dei pareri sulle opere. Ma per Torrino-Mezzocammino il rischio, ad oggi, è che si buchino le date stabilite dal cronoprogramma procedurale.

Le paure dei cittadini

"Dubito che il Comune si avventuri troppo con varianti urbanistiche ed espropri - commenta Francesco Aurea, presidente del comitato di quartiere Torrino Mezzocammino - si rischia così di perdere i fondi col passare del tempo, perché certe procedure impiegano anni ad essere completate. Mi chiedo a questo punto se sia stato fatto uno studio trasportistico recente sulla zona, visto che l'ubicazione della fermata è cambiata diverse volte negli ultimi anni. Quale sarà l’impatto sulla viabilità? Il 21 ottobre, in assemblea pubblica, questi problemi sono stati già tirati fuori, li hanno ben presenti in municipio. Ora speriamo che si faccia presto un incontro con Astral e chiederemo una commissione municipale trasporti e viabilità per avere, si spera, chiarimenti definitivi. La stazione della Roma-Lido è fondamentale, la chiediamo da moltissimo tempo, ma le ripercussioni sul territorio devono essere ben valutate. Ci chiediamo se sia possibile magari allargare via di Trafusa, oppure ampliare il parcheggio esistente evitando espropri. Purtroppo, ad oggi, c'è meno di un quarto dello spazio necessario per ospitare tutte le auto che arriveranno a stazione funzionante".