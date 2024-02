La raccolta fondi di quartiere per aiutare due fratelli e la madre anziana sfrattati

Mentre la Protezione Civile assisteva le famiglie sfollate a causa dell'incendio di largo Jacovitti, si sono avvicinati anche loro. Un uomo e una donna di mezza età, fratello e sorella, insieme alla madre anziana e sulla sedia a rotelle. Hanno chiesto un pasto. Gli operatori si sono accorti che non erano tra quelli scappati dal fumo tossico e dalle fiamme del rogo del 31 dicembre 2023, così li hanno segnalati al comitato di quartiere. Che ha scoperto una storia di grave disagio sociale e abitativo. Una storia che RomaToday aveva raccontato a novembre 2021 e che oggi vede una piccola luce in fondo al tunnel.

Lo sfratto a Mezzocammino

Lui ex agente immobiliare, lei ex commessa. In momenti diversi ma ravvicinati, entrambi perdono il lavoro. Lei nel 2019, lui a causa della pandemia nel 2020. L'affitto a via Giovanni Mayer, Mezzocammino, è troppo alto per chi ha perso ogni fonte di sostentamento e così arriva lo sfratto. Una decisione rimandata per alcuni mesi grazie al supporto di Unione Inquili, poi però eseguita nel corso del 2022. A finire in strada, oltre a due fratelli, entrambi tra i 55 e i 60 anni, anche l'anziana madre ultraottantenne, disabile e malata. Per mesi vivono in macchina, poi vengono ospitati da un istituto religioso di suore al Divino Amore.

La raccolta fondi per un nuovo affitto

Adesso, però, i tre sono costretti a trovare una nuova sistemazione. E potrebbero riuscirci, per due motivi: lui ha appena trovato un nuovo impiego, sempre come agente immobiliare. E inoltre, il comitato di quartiere presieduto da Francesco Aurea ha lanciato una raccolta fondi per sostenere "la famiglia a pagare alcune notti in un b&b e parte della caparra per l'affitto di un appartamento che permetta di ospitarli". Insomma, quel tanto che basta per rimettersi in piedi, rendersi nuovamente autonomi dopo il trauma di aver perso tutto in poco tempo.

Oltre 900 euro donati

"Abbiamo conosciuto questa famiglia, con mamma invalida, ad inizio anno - fa sapere Francesco Aurea - e sapendo che erano stati sfrattati dal loro appartamento in affitto, ci siamo da subito attivati con le istituzioni per trovare una soluzione abitativa, purtroppo oggi devono lasciare la sistemazione provvisoria ed in attesa del contributo comunale per l'affitto si ritrovano senza un posto dove dormire". Ad oggi la cifra raccolta, grazie a oltre una trentina di anonimi donatori, ha superato i 900 euro. E cresce ora dopo ora.