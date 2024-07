Il quartiere di Roma sud dove i residenti pagano un "obolo" per il taglio dell'erba

C'è un quartiere a Roma sud nel quale, da ormai otto anni, la cura del verde non è più solamente in capo al servizio giardini di Roma Capitale. A occuparsene sono anche i residenti.

Il protocollo per il decoro

L'idea è venuta nel 2016 al comitato di quartiere, che ha stilato un protocollo. Una sorta di patto, firmato con i singoli abitanti di Casal Brunori, le attività commerciali e l'associazione di promozione sociale "Vivere In". L'esordio fu a Casale Brunori I, con un contributo di 2 euro al mese a famiglia. Pian piano la quota è salita a 36 euro l'anno per ogni nucleo ed è una scelta assolutamente libera da parte di ogni abitante.

Sfalci del verde

In questo modo il comitato, presieduto da Filippo Cioffi, ha potuto bandire una gara e affidare gli interventi di sfalcio dell'erba a una ditta privata. "Questo progetto è integrativo rispetto a quanto già fa il Comune - sottolinea Cioffi - che adesso in media viene due o tre volte l'anno. Noi cerchiamo di garantirne altrettante e in più come comitato, da volontari, ci occupiamo di interventi più modesti, in aree verdi più piccole che magari restano scoperte".

Gli interventi programmati

In questo modo, senza una spesa eccessiva per ogni famiglia, Casal Brunori assume un aspetto "dignitoso", come lo definisce Cioffi. E dato che l'esperimento a Casal Brunori 1 è andato bene, dal 2023 è stato esteso anche a Casal Brunori 2 ("ci è stato richiesto, si sentivano discriminati"). Le due metà di quartiere, due distinti piani di zona, hanno caratteristiche differenti: "Casal Brunori 1 ha aree verdi più estese, infatti l'intervento è su quattro ettari complessivi e costa, ogni volta, circa 1.400 euro". L'altra parte di quartiere, invece, presenta aiuole e spartitraffico di dimensioni ridotte, ma pur sempre pubbliche. La spesa è inferiore anche perché l'utilizzo di mezzi e persone è differente. Da qualche giorno è partito lo sfalcio a via Armando Brasini, via Luigi Piccinato, via Giuseppe Terragni e via Attilio Lapadula e il risultato si vede.

"L'obiettivo è anche di creare barriere antincendio intorno al perimetro delle case, in maniera tale che ci sia una fascia di verde fruibile e allo stesso tempo sicura. È successo che scoppiasse un incendio e grazie all'intervento della ditta le fiamme si sono fermate a oltre 10 metri dalle case".