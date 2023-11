Piazza Trigoria verrà realizzata con i fondi del Giubileo. Ma resta il nodo parcheggi

Dopo quasi vent'anni, il sogno di una piazza a Trigoria diventerà realtà. Grazie ai fondi del Giubileo 2025, in IX municipio verrà realizzata un'opera attesa sin dal 2004, quando venne reso pubblico il primo progetto da parte di Roma Metropolitane.

I fondi del Giubileo per Piazza Trigoria

A essere interessata è l'area verde che si sviluppa lungo via di Trigoria, uno dei luoghi più vissuti e frequentati da residenti e lavoratori. Con un milione di euro, stanziato in vista dell'Anno Santo, il Comune porterà nel quartiere di Roma sud un'area giochi, un'area cani, nuove alberature e una tensostruttura metallica per eventi pubblici. Ma anche per ospitare una volta a settimana il mercato che, fino a un anno fa, si trovava su piazza Guasta.

Da non luogo a spazio di aggregazione

Ad assegnare i fondi è il Dpcm dell'8 giugno 2023. La giunta del IX, guidata da Titti Di Salvo - che aveva già accennato al progetto nell'intervista rilasciata a RomaToday - ha fatto cadere la sua attenzione sulla piazza attesa da 19 anni. Chiesta a gran voce cittadini ed esercenti di un quartiere che nel tempo ha vissuto uno sviluppo importante e oggi, oltre alle studentesse, gli studenti e i lavoratori del Campus Biomedico, vanta oltre 20mila residenti fissi. "La Giunta - spiega Fabio Ecca, presidente della commissione Pnrr e Giubileo del IX - ha deciso di trasformare l'area su via di Trigoria, che di fatto era un 'non luogo', in un luogo di socializzazione a servizi di tutti gli abitanti di Trigoria, realizzando anche i parcheggi necessari ai negozi presenti dall'altra parte della strada".

Il nodo dei parcheggi

Quello dei parcheggi, però, resta un nodo cruciale. In una commissione di maggio 2022 i cittadini avevano fatto presente che il progetto del 2004 andava aggiornato, definendolo ormai obsoleto perché calato in un contesto, quello di inizio Millennio, che vedeva Trigoria ancora scarsamente sviluppata e completamente priva di servizi. "Siamo contenti, perché attendiamo questa risistemazione da tempo - commenta Maurizio Addati, presidente del comitato di quartiere - anche se c'è da dire che il progetto precedente prevedeva più posti auto oltre ad un parcheggio di scambio dietro al supermercato Elite. Questo nuovo, forse, è più bello a vedersi. Adesso ci verrà presentato ufficialmente e capiremo se ci sarà possibilità di modificarlo in corsa". Nel rendering del nuovo progetto finanziato dal Giubileo, sono presenti circa 40 stalli per auto: "Non sono sufficienti, ma aiutano un po' a sopperire alle necessità della zona", conclude Addati.

FdI: "Vanno incrementati o col mercato sarà un caos"

E' meno entusiasta Laura Pasetti, residente di Trigoria e consigliera di FdI in IX: "In un quartiere con 22mila abitanti e un Campus - esordisce - non si può pensare che bastino scarsi 40 posti auto. Lì c'è una farmacia molto grande che da sola ne prende 10, un bar, una pizzeria, un parrucchiere, un dentista. Poi, se come viene confermato ci sarà il mercato una volta a settimana, quel giorno sarà un caos perché in tanti arriveranno, non troveranno posto e lasceranno l'auto in doppia e tripla fila creando ingorghi e incidenti stradali, come già accade oggi perché la sosta selvaggia riduce la visibilità. E' necessario che vengano incrementati i posti auto, l'ho già detto anche alla maggioranza municipale",