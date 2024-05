La saga infinita dei pannelli anti-rumore a Mezzocammino. Ecco cosa è successo

Quella dei pannelli antirumore a Mezzocammino ha assunto le caratteristiche di una vera e propria saga. Sono stati annunciati esattamente due anni fa, a inizio maggio 2022, poi un anno dopo era stato aperto il cantiere da Anas ma poco dopo dismesso e non se n'era saputo più niente. Un pezzo di barriera era stata realizzata, ma servivano altri fondi. E adesso?

I pannelli fonoassorbenti di Mezzocammino

La questione è annosa. Oltre 15 anni fa, quando ha iniziato a crearsi l'insediamento urbano tra viale Luigi Guglielmini e il comprensorio Torrino 1, le famiglie arrivate si sono poste il problema del rumore proveniente dal Raccordo. Ci sono case, scuole, aree verdi e una protezione, che in quel tratto manca, viene considerata necessaria per la tutela della salute di tutti. Per un annuncio ufficiale si è arrivati alla primavera del 2022, ma per la fine dei lavori bisognerà avere ancora pazienza.

I lavori attesi entro aprile non sono partiti

Uno dei problemi che hanno creato il blocco dei lavori era il rimpallo di competenze. Come affermava l'allora consigliere capitolino, oggi Senatore Andrea De Priamo a maggio 2022 "finalmente raggiungiamo un obiettivo importante per la tutela della salute degli abitanti, dopo che per anni Anas ha rifiutato pervicacemente di riconoscere la propria competenza". Una volta che Anas si è presa la briga di far partire i lavori, le cose non sono comunque andate dritte come si aspettavano gli abitanti: "L'assessorato capitolino ai lavori pubblici - spiega Francesco Aurea - ci aveva fatto sapere che tra marzo e aprile sarebbero riprese le installazioni dei pannelli fonoassorbenti. Ma non si vede nessuno".

"Gli interventi saranno inseriti tra quelli per il Giubileo"

Se un anno fa la minisindaca Titti Di Salvo spiegava che "dopo aver iniziato a mettere alcuni pannelli, è emersa la necessità di integrare i fondi", oggi viene tirato in ballo il Giubileo. Di Salvo, infatti, spiega: "Nel Dpcm di rimodulazione degli interventi giubilari - spiega - che la Ragioneria dello Stato sta valutando proprio in queste settimane, è previsto che si finanzino anche gli interventi per completare le barriere fonoassorbenti sul Gra, a carico totale di Anas. Tra questi interventi c'è anche il tratto di Mezzocammino". Le tempistiche precise non si conoscono, ma in quanto opere per il Giubileo è prevedibile che si concludano entro il 2025. Vedremo, la saga continua.