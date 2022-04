A Roma sud inaugurato un nuovo ufficio postale

Ha appena aperto un nuovo ufficio postale nel IX municipio. Il servizio si trova in via Alvaro del Portillo 200, all'interno del Campus Biomedico di Trigoria.

Una novità attesa dai cittadini della zona, proprio al confine con la riserva naturale di Decima Malafede, grazie alla collaborazione tra la Fondazione universitaria e Poste Italiane. L'iniziativa si inserisce all'interno del quadro di sviluppo del progetto del polo multiservizi "Campus Hub" e ha la finalità di integrare alle strutture di formazione, ricerca e assistenza, i servizi di pubblica utilità a valenza sociale nel rispetto dei criteri di innovazione e sostenibilità ambientale.

“L’apertura del nuovo ufficio postale è importante non solo per i pazienti del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico - commenta il presidente dell'Università e della Fondazione, Carlo Tosti - ma rappresenta un valore aggiunto anche per il territorio circostante. La centralità della persona e l’attenzione al territorio rappresentano il cuore della nostra vision: insieme a Poste italiane oggi ribadiamo questi valori che già caratterizzano l’offerta di salute del Policlinico e la nostra idea di formazione universitaria. E con i prodotti postali e finanziari aggiungiamo un tassello al mosaico dei tanti servizi al cittadino presenti nel Policlinico"

"L'apertura di un ufficio postale qui - aggiunge il dg di Campus Bio-Medico Spa, Domenico Mastrolitto - è in linea con un rinnovato sistema di welfare aziendale e di comunità volto a coniugare formazione, assistenza, servizi di pubblica utilità e valenza sociale. Un modello virtuoso di hub multiservizi che punta a salvaguardare l’innovazione e, al contempo, la sostenibilità ambientale”.

"Un nuovo servizio offerto agli studenti che lo frequentano, ai fruitori del Policlinico, al territorio tutto - il commento della presidente del IX municipio, Titti Di Salvo - . Il Campus è una eccellenza di Roma Capitale ed è una grande risorsa per il nostro municipio. Per la qualità dell’offerta formativa, per la qualita della cura, per la capacita’ di interpretare con attenzione alla sostenibita il rapporto con la riserva naturale di Decima Malafede".