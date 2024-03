Scuola Mezzocammino, presentato il progetto. Ora la conferenza dei servizi, i lavori nel 2025

Procede l'iter di avvicinamento all'inizio del cantiere per realizzare la scuola media di Mezzocammino. Un progetto che la popolazione locale attende da quasi otto anni, per il quale c'è stata un'accelerazione negli ultimi mesi. Comune e IX municipio hanno incontrato gli abitanti il 25 marzo, illustrando ciò che verrà realizzato con un investimento che si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

La scuola, che si collocherà in viale Gianluigi Bonelli all'altezza di largo Walter Molino, ospiterà fino a 252 alunni e sarà dotata di spazi per sport e musica, laboratori e una biblioteca. Non si limiterà al ruolo didattico, ma sarà aperto al territorio. Un vero e proprio campus che dialoga con il quartiere, come hanno spiegato anche i progettisti e i rappresentanti del consorzio promotore della convenzione urbanistica all'interno della quale si colloca la nuova scuola.

Più dettagliatamente, la scuola avrà un atrio con un'aula magna, nove aule con spazio massimo per 28 alunni, quattro laboratori, una biblioteca, locali tecnici per impiantistica e deposito, uffici amministrativi e aula insegnanti, una palestra di 630 mq, un laboratorio musicale e spazio per attività integrative parascolastiche di 170 mq circa. Inoltre, le aree esterne saranno libere, non carrabili, al fine di fornire spazi ampi per attività scolastiche e extra-scolastiche, per esposizioni o lettura con panchine illuminate connesse a internet.

I tempi per l'avvio del cantiere non sono ancora definiti, ma si sa che sarà nel 2025, non prima. Nei prossimi giorni la giunta approverà il progetto definitivo, subito dopo potrà partire la conferenza dei servizi, che nel precedente incontro pubblico di ottobre 2023 era stata annunciata per marzo. “La nuova scuola di Mezzocammino è una bella notizia per tutto il quartiere - commenta la minisindaca Di Salvo -. Non solo perché viene ampliata l’offerta educativa nel quartiere che ha un trend demografico fortemente positivo. Ma anche perché la scuola conterrà servizi importanti per tutta la comunità, dalla biblioteca, all’aula musica, alla palestra. Un vero e proprio Campus che interpreta al meglio l’idea della città di prossimità". La nuova scuola avrà caratteristiche all’avanguardia - ha aggiunto l'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini -, sarà energeticamente sostenibile e in particolare si integrerà fortemente con l’ambiente circostante riprendendone i caratteri architettonici e paesaggistici”.