Bimbi del nido a casa da quasi 10 giorni per un'infiltrazione, genitori sul piede di guerra

L'ultimo giorno di nido per una parte dei bimbi del "Calimero" di Mezzocammino è stato il 19 aprile. Poi più nulla. L'Asl Roma 2, contattata da un genitore molto preoccupato, ha ritenuto non salubre l'aria all'interno di 4 delle 8 aule che compongono la struttura gestita da una cooperativa ma in convenzione con Roma Capitale. La copertura dell'edificio ha lasciato filtrare l'acqua e nei locali si sono create macchie anche molto estese.

L'Asl chiude le classi di un nido a Mezzocammino per infiltrazioni

Inizialmente il problema sembrava risolto durante il ponte della Liberazione, con le famiglie che aspettavano di riportare i bimbi al nido di largo Amalia Camboni il 26 aprile. Niente da fare: l'Asl Roma 2 ha svolto un secondo sopralluogo il 24 ritenendo non sufficiente la "pezza" messa dall'ufficio tecnico del IX municipio, che ha provato a ripristinare lo stato delle 4 aule in poche ore. Dopo il 1° maggio le cose sono cambiate, parzialmente.

28 bambini non possono rientrare

Delle 4 classi coinvolte dalla chiusura, infatti, due sono state finalmente riaperte, una ha visto i suoi piccoli ospiti smistati nelle altre 4 classi agibili. Una, però, è rimasta fuori: 28 bambini che non possono essere smistati all'interno del nido "Calimero", né ovviamente rientrare perchè secondo l'Asl non ci sono ancora le condizioni. Per queste 28 famiglie l'asilo di Mezzocammino rimarrà off limits quasi sicuramente fino alla fine del mese di maggio.

"Ci hanno detto di non pagare maggio ma siamo preoccupati"

"Ma siamo preoccupati che possa estendersi anche a giugno - dice Manuel, 38 anni, papà di una bimba di ventuno mesi - e per il momento la soluzione che ci hanno prospettato è quella di portarla al 'Papavero Giallo', al Torrino". Una proposta arrivata il 3 maggio in mattinata, dopo che la prima opzione era stata quella di andare in una struttura comunale sulla Laurentina: "In quel caso avremmo rifiutato - risponde Manuel - perché si tratta di fare quasi un'ora di macchina ogni mattina". Il disagio della famiglia di Manuel e un po' di tutti da quasi dieci giorni: "Il primo avviso di chiusura ci è arrivato tramite un'app da parte della cooperativa che gestisce la struttura - spiega ancora Manuel -, la sera prima intorno alle 22. Io non ho letto, la mattina dopo mi sono presentato con mia figlia e non me l'hanno presa". La beffa per Manuel è doppia: "Mia figlia non può essere smistata nelle altre classi perché è troppo grande - conclude - e non può andare in un nido che abbiamo proprio sotto casa perché troppo piccola. Ora in questo che ci hanno segnalato al Torrino come sarà l'inserimento? E poi ci hanno detto di non pagare la retta di maggio, ma abbiamo paura che in futuro ci buttino fuori dalla graduatoria".

Il municipio: "Rudotti i disagi, adesso puntiamo a finire presto il tetto"

Interpellata da RomaToday, l'assessora alla scuola e ai lavori pubblici Paola Angelucci ha spiegato cosa sta succedendo e cosa succederà: "Siamo riusciti, con un secondo sopralluogo della Asl fatto lo scorso venerdì, a far riaprire due sezioni (l'arancione e la viola) - spiega - riducendosi tantissimo il numero di bambini da riposizionare. E' nostro dovere offrire alle famiglie un'alternativa sul territorio, è prassi. Abbiamo cercato disponibilità altrove, perché il servizio pubblico non si può interrompere. Nel frattempo stiamo lavorando: è iniziato il cantiere per la rifacitura totale del tetto e stiamo sistemando le aule su cui abbiamo già iniziato degli interventi. Il meteo non è clemente, perché la pioggia sta dando fastidio. Vogliamo chiuere il prima possibile il rifacimento del tetto. In ogni caso non c'è promiscuità e i bambini possono frequentare mentre ci sono i lavori e c'è anche la possibilità che si riapra tutto prima che finisca il cantiere".