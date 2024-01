La discarica di fronte, i ratti dentro. Il nido che combatte (e vince) contro il degrado

Ci sono voluti tre mesi, ma alla fine la ditta incaricata dal municipio per derattizzare uno dei nidi del territorio, è riuscita nell'impresa: ha catturato un topo. Per farcela, l'edificio è stato anche chiuso due giorni, subito dopo le festività natalizie.

Il topo nel nido di Mezzocammino

I fatti si sono verificati a Mezzocammino, IX municipio, nel nido comunale "Il Giardino delle Stelle" a largo Gianni De Luca. A novembre sono arrivate le prime segnalazioni sulla presenza di un ratto negli spazi interni della struttura. E così tra il 10 e il 17 novembre la Prinsepia Srl, ditta che ha vinto l'appalto per la disinfestazione delle strutture comunali del territorio, si è data da fare per acchiappare lo sgradito ospite. Evidentemente non riuscendoci, perché a dicembre sono state trovate alcune feci. Tutto il lavoro fatto prima, compresa la sanificazione degli ambienti, è risultato inutile.

La struttura chiusa due giorni

Ci è quindi voluta la chiusura della struttura, per permettere agli operai specializzati di dare la caccia all'animale, che è stato catturato. La scuola così ha riaperto, dopo ulteriore opportuna sanificazione degli ambienti. Con ogni probabilità, il ratto proveniva da un cantiere edile aperto proprio a novembre nei pressi della scuola, in un terreno che - da verifica degli uffici competenti - non risulta di proprietà pubblica. Il ratto ha trovato un buco e si è infilato, seminando il panico e innescando una lotta durata quasi tre mesi. Certo è che in quell'area non è l'unico problema (di cui, tra l'altro, si discuterà in una commissione municipale ad hoc in settimane).

La mini-discarica abusiva

Nel weekend un gruppo di cittadini volontari, membri del comitato di quartiere di Mezzocammino, si sono armati di guanti e sacchi dell'immondizia. Infatti in largo De Luca, proprio di fronte al nido messo a ferro e fuoco per scovare un topo, da tempo si stava creando una mini-discarica abusiva. Materiali di risulta, plastica, pezzi di mobilio, buste dal contenuto ignoto. Tutto a due passi da un luogo frequentato da bambini piccoli. E così la volontà dei residenti ha vinto sull'inciviltà (per ora) e fatto tornare il parcheggio un posto pulito.