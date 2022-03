Ancora mini-discariche nell'agro romano meridionale: "Arrivano le fototrappole"

Nel Municipio IX non si fa in tempo a rimuovere una discarica abusiva che, il giorno dopo, se ne crea un'altra a pochi chilometri. Se non nello stesso identico punto. Negli ultimi giorni, infatti, il circolo Legambiente dell'Agro romano meridionale ha individuato sei nuovi siti che vanno ad aggiungersi come puntini rossi sulla mappa realizzata dagli ambientalisti.

Dove si trovano le mini-discariche

Si tratta di due punti in via Filippo De Filippi a Castel Di Leva, due sulla già tante volte martoriata via di Porta Medaglia verso Falcognana, uno a piazzale Ezio Tarantelli a Tor di Valle e uno proprio lungo via Castel Di Leva. "Noi non molliamo e provvederemo a segnalare come sempre attraverso la nostra mappa interattiva - fa sapere Massimiliano Coppola, presidente del circolo Legambiente - anche se è triste constatare che appena un mese e mezzo fa erano state rimosse 7 tonnellate di rifiuti a Porta Medaglia e adesso sono tornati a sversare come nulla fosse".

In arrivo le foto-trappole

L'assessore all'Ambiente e ai Rifiuti del IX, Alessandro Lepidini, è ben informato: "Conosciamo tutte le situazioni critiche del territorio e le abbiamo tracciate - fa sapere a RomaToday - progressivamente interverremo ovunque ce ne sia bisogno. Innanzitutto a via di Porta Medaglia, per evitare che si creino situazioni come quella che da poco abbiamo sanato. Probabilmente il prossimo intervento sarà in prossimità di piazza Montale a Laurentino Fonte Ostiense, di recente abbiamo bonificato l'area in prossimità di piazzale 25 Marzo 1957 all'Eur. Per far fronte al fenomeno degli sversamenti stiamo definendo il bando per l'installazione di 30 fototrappole nel municipio, grazie a 50.000 euro messi appositamente a bilancio".