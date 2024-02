Incendio a Mezzocammino: arrivano le telecamere contro le discariche abusive

A un mese dall'incendio di rifiuti che ha tenuto sotto scacco un intero quartiere, finalmente vengono installate le videocamere di sorveglianza. Dal 31 gennaio sono all'opera i tecnici per coprire il perimetro di largo Benito Jacovitti, luogo del rogo del 31 dicembre scorso. Rogo che ha coinvolto tonnellate di immondizia accumulata illegalmente negli anni all'interno di alcuni garage abbandonati.

Telecamere a Mezzocammino

L'annuncio è arrivato dalla presidente del IX municipio, Teresa Di Salvo, che nel frattempo è stata ascoltata dalla commissione ecomafie in Parlamento. Ed è una risposta, anche se parziale, a quanto chiesto da anni dai residenti della zona: maggiore controllo del territorio, lotta agli illeciti ambientali. Da oltre dieci anni i comitati di quartiere e una parte della politica locale chiedevano di attenzionare maggiormente il fenomeno di largo Jacovitti.

Bonifica dei rifiuti

E' dal 2013, infatti, che ciclicamente furgoni e altri mezzi scaricano rifiuti di vario genere dentro l'autorimessa privata della piazza. Lo hanno fatto fino a pochi giorni prima dell'incendio, divampato alle prime ore del 31 dicembre 2023. Di Salvo ha poi spiegato che "si sta concludendo la bonifica dei rifiuti esterni (quelli che si trovano in superficie, ndr), mentre per quanto riguarda quelli sotto al livello della piazza, il discorso è più complesso". Infatti, non essendo stata accertata l'agibilità dell'autorimessa dopo l'incendio, Ama non può mandare nessuno a portare via i rifiuti bruciati. "Probabilmente l'unica soluzione sarà quella di demolire tutto", ribadisce la presidente Pd.

Consiglio straordinario in IX municipio

Infine, alle 14 di giovedì 1 febbraio ci sarà un consiglio straordinario in largo Peter Benenson, dove è prevista la presenza del sindaco Roberto Gualtieri, della Protezione Civile e dei vigili del fuoco per una relazione e un confronto su quanto accaduto dal 31 dicembre in poi a largo Jacovitti e sui piani futuri per la riqualificazione della piazza.