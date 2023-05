Il quartiere senza scuola media e l'investimento da oltre 5 milioni ancora su carta

Torrino-Mezzocammino è un quartiere giovane, ma ormai le coppie che si sono trasferite in questo quadrante residenziale e verde di Roma sud oltre 15 anni fa, tra la Cristoforo Colombo e il Raccordo, iniziano ad avere un problema quando si tratta di iscrivere i figli alla scuola media. Perché non c'è, bisogna spostarsi a Decima. Per questo la promessa di Gualtieri del 29 aprile 2022, quella di velocizzare l'iter per costruire il plesso ex novo, venne presa molto sul serio. Purtroppo, però, non ci sono grosse novità all'orizzonte.

La scuola media di Mezzocammino attesa da 4 anni

A luglio 2019 il consiglio del IX guidato dall'allora minisindaco Dario D'Innocenti impegnava la giunta comunale pentastellata a utilizzare i fondi del Piano Casa per costruire una scuola media in viale Bonelli, all'altezza di piazzale Walter Molino, a Mezzocammino. Soldi derivanti dagli interventi urbanistici realizzati nel quadrante in seguito alla legge regionale del 2009.

La promessa di Gualtieri e la disillusione dei cittadini

In totale, ben 5.500.000 euro a disposizione dell'amministrazione per risolvere un gap importante per gli abitanti di Torrino-Mezzocammino, cioè quello rappresentato dall'assenza di una scuola media. Già nel 2016 i residenti rivendicavano la necessità di un istituto comprensivo completo. "La giunta Raggi ci aveva dato delle rassicurazioni - ricorda Francesco Aurea del comitato di quartiere - mettendo a bilancio la spesa. Ad aprile scorso Gualtieri è venuto qui e ha preso l'impegno di velocizzare l'iter. Ci aspettavamo i carotaggi di lì a breve, ma non è stato fatto nullo. Sappiamo che la progettazione è stata appaltata, nulla di più. Cominciamo ad avere dubbi che si cominci a breve".

Cosa è successo a fine 2021

A dicembre 2021 la nuova amministrazione municipale, appena insediata, aveva subito pressato Gualtieri e la sua squadra di governo per ottenere i fondi e procedere al bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori: “Torrino Mezzocammino rappresenta oggi un’area composta da circa 15.000 abitanti - diceva Luca Bedoni del Pd - . Il progetto della scuola secondaria di Viale Bonelli e la dotazione economica utile a realizzarla deve rappresentare per il consiglio municipale una prerogativa imprescindibile. Il Comune sarà dalla nostra parte e noi a sostegno della giunta per ottenere a bilancio ciò di cui necessitiamo per realizzare un’opera centrale per il quadrante”. Negli stessi giorni l'assessorato al bilancio capitolino stralciava i fondi dall'assestamento appena approvato, ma solo per motivi tecnici come spiegò allora la minisindaca Titti Di Salvo, che aveva ricevuto ulteriori rassicurazioni sulla fattibilità del progetto.

Aggiudicato l'appalto per la progettazione

Adesso il passo è quello dell'inizio dei lavori. Il 7 marzo, infatti, il municipio IX ha ricevuto dal dipartimento lavori pubblici di Roma Capitale la determinazione dirigenziale (datata 15 dicembre 2022) con la quale è stato aggiudicato l'appalto per il progetto definitivo, vinto dal raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dall'ingegner Franco Cappucci. Siamo ancora alle carte.