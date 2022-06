Mezzocammino, riqualificato il sottopasso Tex: "Era preda di degrado e vandalismo"

Dopo mesi di precarietà e degrado, dovuti soprattutto ad atti vandalici e scritte sui muri, il sottopasso che collega il parco di Tex con via Mayer a Mezzocammino è stato bonificato e riportato agli antichi splendori.

Ad occuparsene è stato il consorzio Torrino Mezzocammino, come fa sapere il presidente Maurizio Nicastro, invitando i cittadini a un'inaugurazione per il 22 giugno. "Le persone incivili imbrattavano il sottopasso con scritte e disegni osceni - racconta Nicastro - ed era in uno stato di precarietà e degrado. Abbiamo pertanto dovuto provvedere alla bonifica ed alla riqualificazione dell'intera area anche con il montaggio del cancello e della recinzione definitivi".

Inoltre, il consorzio realizzerà un'opera d'arte murale "che con costi limitati ci consentirà di ammortizzare la spese per le manutenzioni in breve tempo". Il giorno dell'inaugurazione ci sarà anche la presidente del IX, Titti Di Salvo.