Il "quartiere dei fumetti" ostaggio della gang delle minicar truccate

Da ormai due anni il quartiere Mezzocammino è ostaggio di una banda di giovanissimi che imperversa tra piazza Crepax e i parcheggi circostanti. L'attività principale, denunciata più volte dai residenti, è quella di sfrecciare lungo le strade con le minicar, fare a gara sfruttando motori probabilmente truccati e trascorrere le serate ad ascoltare musica a tutto volume dalle potenzi casse dei loro piccoli mezzi a quattro ruote.

Il disagio palesato dai cittadini, sia tramite il comitato di quartiere sia sui gruppi Facebook, è ormai quotidiano. Con il ritorno del caldo e la fine delle scuole imminente, non solo nei fine settimana le comitive si danno appuntamento e danno sfogo a quello che per loro è un divertimento.

"La situazione è ormai fuori controllo - racconta Francesco Aurea, presidente del Cdq Torrino Mezzocammino - e i residenti ci segnalano non solo musica a tutto volume fino all'alba e scorribande sotto le finestre a bordo delle minicar, ma anche vandalismo, minacce, figli picchiati e derubati di soldi e smartphones". C'è chi racconta di danni all'interno dei condomini, estintori rubati alla vicina scuola e usati contro le autovetture parcheggiate. "Quei pochi che ancora hanno il coraggio di scendere per chiedere di fare silenzio - continua Aurea - vengono insultati, ricevono minacce e sputi".

Nelle ultime settimane sono stati diversi gli incontri con le forze dell'ordine da parte di un gruppo di residenti: "Cosa succede è noto a tutti - conferma il presidente del Cdq - e quello che abbiamo chiesto è un presidio maggiore. Questi ragazzini, che certe sere sono anche in 80 o 100 a radunarsi, vengono, secondo quanto abbiamo potuto capire, da San Paolo. Lì c'è una presenza fissa di forze dell'ordine, è una zona più sotto i riflettori, qui invece ancora nessuno li disturba e poi la piazza centrale si presta bene, ci sono pub e ristoranti. E i parcheggi come largo Pizzichelli sono perfetti per le loro scorribande".

Il comandante del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, Angelo Giuliani, a RomaToday fa sapere di conoscere bene la situazione: "Ci stiamo attrezzando per iniziare una serie di accertamenti direttamente sul posto - conferma - perché le segnalazioni dei cittadini e le loro preoccupazioni sono più che fondate e vogliamo andare a fondo. Non basta fare qualche multa per le minicar truccate, per la sosta selvaggia o l'eccesso di velocità. Dobbiamo stare sul problema seriamente, lavorando come sempre di concerto con le forze che si occupano di ordine pubblico".