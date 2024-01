Il piano per Mezzocammino: bonifica (parziale) dei rifiuti e ricostruzione

Un'assemblea difficile da gestire, molto partecipata, carica di aspettative e anche rabbia. Il 15 gennaio l'auditorium dell'istituto comprensivo "Teresa Sarti" ha visto riunirsi circa 200 abitanti del quartiere, per un confronto aperto e serrato con la presidente del IX municipio dopo l'incendio del 31 dicembre a largo Benito Jacovitti a Mezzocammino. Una serata importante per capire il futuro della piazza. Qualche piccola buona notizia già c'è, ma tanto è ancora avvolto dall'incertezza.

Un'assemblea agitata a Mezzocammino

La rabbia è naturale. A bruciare, all'alba del giorno di San Silvestro, è stata una montagna di rifiuti pericolosi e non pericolosi accumulata illegalmente nelle autorimesse private di largo Jacovitti. Una "abitudine" di ignoti molto noti alla popolazione locale, abbondantemente denunciata dai residenti e dalla politica sin dal 2013, oggetto di indagini e sequestri da parte dell'Autorità Giudiziaria. Ma mai di interventi a gamba tesa. Nessun intervento in danno, nessuna bonifica a spese del proprietario dell'area, lo stesso che ha realizzato la piazza senza mai finirla come da convenzione urbanistica.

La rabbia dei cittadini

"Perché siamo arrivati a questo? Perché nessuno ha fatto niente" chiedono in tanti. Dall'altra parte la minisindaca dell'Eur, Titti Di Salvo. Che già nei giorni subito successivi al rogo paventava l'ipotesi di acquisire l'area al patrimonio pubblico per poterla riqualificare, metterla in sicurezza e renderla fruibile dalla cittadinanza tornando a uno stato di piena legalità. "Ci sono stati momenti difficili da gestire, di grande tensione. D'altronde la gente è arrabbiata perché chi ha causato questa situazione è ancora a piede libero - commenta Francesco Aurea, presidente del comitato di quartiere - e da dieci anni denunciamo una discarica che alla fine ha scatenato un incendio. E molti hanno chiesto perché sono stati conclusi i collaudi nonostante la piazza non fosse collaudata e i parcheggi a servizio dei negozi non fossero stati consegnati".

Cosa succederà da domani

Ora quello che tutti si augurano (e si aspettano) è che l'immondizia ancora presente, venga sgomberata. Una bonifica che avverrà, per mano di Ama (presente all'assemblea) solo dopo il dissequestro dell'area e a quanto si comprende solo nella parte superficiale della piazza. "Lì la municipalizzata è pronta a intervenire - conferma a RomaToday Di Salvo - perché ci sono già le risorse messe a disposizione dal dipartimento tutela ambientale. Aspettano solo il dissequestro, che dovrebbe arrivare a ore".

Nessun intervento, ancora, nel cuore della discarica abusiva. Le autorimesse, totalmente private e mai consegnate all'utilizzo di chi abita il condominio che affaccia sulla piazza, non sono state dichiarate agibili dalla commissione stabili pericolanti: "Purtroppo Ama là sotto non può mandare gli operai - continua la minisindaca - non essendo stato dato l'ok dalla commissione, come invece successo per i palazzi in superficie". La soluzione più probabile, quindi, sarà quella della totale demolizione: "Ma costerà molto - specifica Di Salvo - per questo vogliamo che tutte le forze politiche, fino ai livelli parlamentari, vengano coinvolte affinché si trovino le risorse". Infine, lo scopo è quello di acquisire al patrimonio pubblico l'area "e ricostruirla, aggiungendo tutto ciò che non era stato fatto fino ad oggi, dalla piantumazione degli alberi all'installazione delle panchine". Ma ci vorrà tempo.

Un comitato di monitoraggio territoriale

La minisindaca ha tenuto a sottolineare che "prima di bonificare e ricostruire quella piazza è necessario riconnetterci col territorio". Per questo una delle novità venute fuori dall'assemblea è la costituzione di un comitato di monitoraggio, composto da una decina di residenti, che si interfacci con il municipio una volta al mese allo scopo di seguire l'iter di ricostruzione: "Ci vogliamo sentire forti dell'appoggio degli abitanti - spiega Di Salvo - nella nostra decisione, come ente, di prenderci responsabilità su cose che non ci competerebbero. Ma abbiamo deciso di cambiare la solfa e spingere affinché si inneschino azioni utili al raggiungimento degli obiettivi". Dalla sera del 15 gennaio, inoltre, è iniziata un'azione di controllo e pattugliamento di largo Jacovitti da parte della Polizia Locale di Roma Capitale: "Ho chiesto al Prefetto di implementare il servizio sul territorio" fa sapere la minisindaca del IX.

Gli ultimi dati Arpa

Nel frattempo sono stati resi pubblici gli ulteriori monitoraggi dell'Arpa Lazio rispetto all'emissione di sostanze nocive dopo l'incendio. I valori si riferiscono al periodo 10-11 gennaio. La Diossina è scesa drasticamente a 0,037 picogrammi al metrocubo, mentre i PCB sono ai valori più bassi dal 31 dicembre: 93 picogrammi al metro cubo.