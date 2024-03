A Roma sud si litiga per la chiusura serale dei parchi: "Bloccano le ciclabili"

L'apertura e la chiusura dei parchi e delle ville di Roma non è compito semplice. In tutto il territorio cittadini ci sono oltre 43 kmq di aree verdi, oltre 18 di parchi urbani, 11 kmq di verde attrezzato di quartiere e quasi 6 kmq di ville storiche come Villa Ada, Villa Pamphilj, Villa Chigi, Villa Torlonia, Villa Borghese, Villa Glori, Parco Nemorense, Castel Sant’Angelo, il Pincio, Colle Oppio, Villa Sciarra, i Giardini di piazza Vittorio. Insomma, un lavoraccio. Che in diversi quadranti è stato affidato, tramite bando, ad associazioni di volontari. Come al Torrino-Mezzocammino. Qualcuno, però, non gradisce.

Il parco chiuso e la ciclabile inaccessibile

Lo scarso gradimento è legato alla presenza di piste ciclabili che attraversano le aree verdi attrezzate del quartiere, nel IX municipio. Nello specifico a far litigare chi è a favore e chi è contro è il parco "La porta di Valentina", tra via Cascella e via Guglielmi a Mezzocammino. Un'area verde rientrata tra quelle girate alle competenze municipali con il decentramento, poiché inferiore ai 20mila metri quadri di estensione. Al suo interno transita una pista ciclabile: "Ci sono degli utenti che hanno scoperto che con la chiusura dei cancelli la pista viene interrotta - spiega Giulio Corrente, presidente della commissione mobilità municipale - e ce lo hanno segnalato, scrivendo anche al dipartimento ambiente. Abbiamo preso in carico questo problema, si può anche pensare di derogare ad apertura e chiusura lasciandolo aperto".

Il parere del comitato di quartiere

Un'opzione che non piace per niente al comitato di quartiere, presieduto da Francesco Aurea: "Innanzitutto di questa iniziativa non ne sapevamo nulla - spiega - e non eravamo neanche presenti alla commissione in questione. Abbiamo sette parchi nel territorio, praticamente tutti attraversati da una ciclabile: che facciamo, li lasciamo tutti aperti perché c'è qualcuno che deve passarci in bici di notte?". C'è da dire che tra primavera ed estate i cancelli solitamente vengono chiusi alle 20, d'inverno alle 18. Insomma, quando fa buio non c'è motivo perché qualcuno passi nelle aree verdi e così si tutelano da sbandati, vandalismo e vagabondaggio: "Noi ci siamo battuti per anni per la chiusura - conclude Aurea - ora non vedo perché si debba tornare indietro".

I volontari: "Decida il municipio cosa fare"

A custodire "La porta di Valentina" a Mezzocammino è l'associazione "Earth Odv", che prima del nuovo regolamento sul decentramento del verde ha vinto un bando comunale, insieme all'associazione nazionale dei Carabinieri Caduti di Nassiriya: "Noi non abbiamo contatti col municipio - tiene a precisare la presidente nazionale, Valentina Coppola - perché il bando è precedente al passaggio di consegne. Se adesso vogliono cambiare modalità di gestione, per noi va bene, sono loro a doverlo decidere. Tra l'altro a ottobre scadrà, se ne dovessero pubblicare un altro non è detto neanche che parteciperemo. Per noi è faticoso". Chi si occupa di aprire e chiudere i parchi, infatti, deve garantire una ventina di volontari a turno e tutto ciò che viene rimborsato dal Comune sono le cosiddette spese vive, tra le quali ad esempio la benzina: "Abbiamo circa 40 aree verdi di cui occuparci a Roma - continua Coppola - e solo nel IX sono cinque". Sulla richiesta di alcuni cittadini di lasciare aperto quello di via Cascella, la presidente di "Earth Odv" risponde così: "Forse ho capito chi è stato a protestare - conclude -. Tempo fa dei volontari mi hanno chiamato perché c'era una persona che gli impediva di fare la chiusura, sostenendo che la ciclabile doveva restare fruibile a ogni ora. Li ho invitati a chiamare i carabinieri, perché si trattava di interruzione di pubblico servizio. A quel punto questa persona se n'è andata".