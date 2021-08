Incendio a Roma sud: chiuse le stazioni della Roma Lido

Chiuse le fermate di Tor di Valle e Vitinia a causa di un incendio che si sta sviluppando nel quadrante sud della Capitale.

L'incendio a Roma Sud

Le fiamme, partite dal quartiere Giardino di Roma intorno alle 14, hanno raggiunto anche la vegetazione che sorge intorno al fosso di Malafede, sul confine tra il Municipio X ed il IX. Sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco ed autobotti anche sul versante di Vitinia.

Le conseguenze sulla Roma Lido

Le conseguenze dell’incendio si sono riverberate sul trasporto pubblico. Già alle ore 14.18 il servizio InfoAtac avvertiva che la circolazione della Roma Lido risultava “interrotta causa incendio nei pressi dei binari a Vitinia”. Con una nuova comunicazione, un’ora più tardi, è stata informata l’utenza che i “bus sostitutivi Eur Magliana-Acilia non transitano da stazioni Tor di Valle e Vitinia”.

Le strade chiuse

Per mettere in sicurezza lìarea interessata dall'incendio, nella zona di Malafede sono intervenute diverse pattuglie del X Gruppo Mare e del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per mettere in sicurezza un'area interessata da un vasto incendio in zona Malafede.

Sempre per ragioni di sicurezza sono state chiuse via Fiumalbo, da via Ostiense a via Nino Taranto, e via Ostiense, da via Fiumalbo in direzione via Vitinia. Sul posto i VVFF. Resta sospeso,secondo gli ultimi aggiornamenti arrivati alle 17, il servizio ferroviario della Roma Lido. Come già precedentemente comunicato sono attiviti i servizi bus navetta