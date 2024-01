Cosa c'è dietro l'incendio a Mezzocammino. Tutta la storia, dal sequestro del 2015 alle denunce dei cittadini

L'incendio che ha svegliato gli abitanti di largo Benito Jacovitti e viale Gianluigi Bonelli il 31 dicembre accende nuovamente un faro sulla situazione dell'area. Le fiamme, infatti, si sono sviluppate all'interno delle autorimesse sotto la piazza, un'area privata che avrebbe dovuto essere a uso e consumo degli abitanti del condominio ma che nei fatti è rimasta sempre "off-limits". Una vicenda che affonda le radici dieci anni fa e che nel corso del tempo non ha mai visto una soluzione definitiva.

La discarica abusiva sotto la piazza di Mezzocammino

Solventi, materiali di risulta, mobili, plastica, calcinacci. Periodicamente, come denunciato e immortalato dagli abitanti del quartiere di Mezzocammino a più riprese, furgoni e camion hanno sversato di tutto nel "buco" di largo Benito Jacovitti. Un reato ambientale perpetrato da un noto costruttore romano, ben conosciuto nel IX municipio, per aver costruito diversi complessi residenziali nel territorio e un frequentatissimo centro sportivo a meno di 3 km dal luogo dell'incendio.

Il primo sequestro a dicembre 2015

I primi atti ufficiali emessi dal municipio e dall'autorità giudiziaria risalgono alla fine del 2015 e all'inizio del 2016. Se ne ricorda molto bene Andrea Santoro, oggi estraneo all'attività politica, all'epoca presidente del IX municipio eletto meno di due anni prima nelle fila del Partito democratico: "Era all'incirca novembre 2015 - racconta a RomaToday - quando il comitato di quartiere mi invità ad un sopralluogo, perché da tempo denunciavano la presenza di una discarica abusiva. Pensavo fosse qualcosa di simile alle tante che, purtroppo, sono disseminate nel territorio, invece mi resi conto che era qualcosa di molto peggio, una situazione agghiacciante".

Il secondo sequestro a febbraio 2016

La prima mossa di Santoro fu quella di coordinarsi con l'allora comandante del Gruppo IX Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, Massimo Fanelli: "Chiesi il sequestro dell'area - continua - e nel frattempo provai ad accelerare i tempi, iniziando l'iter per la rimozione in danno. Come si fa con altre tipologie di discarica o con la demolizione dei manufatti abusivi: il Comune interviene anticipando la spesa, poi il privato responsabile dell'area risarcisce l'amministrazione. A distanza di poche settimane dal primo sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, ce ne fu un secondo tra fine gennaio e inizio febbraio 2016, stavolta di un'area vicina a quella delle autorimesse, perché anche lì scoprimmo degli sversamenti abusivi. Avevo capito che bisognava procedere con la rimozione in danno, perché solamente con i sigilli non avremmo risolto nulla".

Il cambio di amministrazione è il primo intoppo

Poi, però, è cambiata l'amministrazione. La caduta di Ignazio Marino a fine ottobre 2015 aveva innescato una serie di conseguenze per tutti gli enti di prossimità, con nuove elezioni e l'inizio della gestione ordinaria - dovuta alla campagna elettorale - dai primi di marzo 2016: "A quel punto, avendo anche perso le elezioni (all'Eur, come in quasi tutti i municipi, vinse il M5S, ndr) - conclude Santoro - non c'è stato più modo di fare nulla da parte mia e della mia giunta". La strada scelta dal Pd, all'epoca, non aveva dunque portato ai risultati sperati: far avanzare l'iter amministrativo per la bonifica della discarica abusiva, parallelamente al procedimento giudiziario innescato con la denuncia alla Procura della Repubblica a carico del costruttore e proprietario dell'area.

L'area privata "inaccessibile" e gli sversamenti continuano

Troppo lunga l'istruttoria e troppo complesso, evidentemente, agire dove il pubblico non ha alcun potere, a meno che non sia l'Autorità Giudiziaria a fornirglielo. Se la piazza di largo Jacovitti è in carico al Comune, tutto ciò che c'è sotto - e che è andato a fuoco il 31 dicembre per cause ancora da verificare - è del privato. Che addirittura, in occasione dell'ultimo sequestro nel 2023, era stato nominato custode. Ma, come testimoniano dal comitato di quartiere di Torrino-Mezzocammino, sia a settembre sia poche settimane prima del rogo, camion e furgoni erano tornati a sversare impuniti.

I fondi stanziati nel 2018 dall'amministrazione grillina

Nell'ottobre 2018 l'amministrazione comunale, guidata al tempo da Virginia Raggi, aveva inserito nella variazione di bilancio quasi 500mila euro per "la rimodulazione dell'intervento in danno in Largo Benito Jacovitti e del relativo recupero in quanto l'area interessata è ancora sottoposta a sequestro della magistratura". Abbiamo provato a chiedere un commento e una ricostruzione di quanto accaduto tra il 2016 e il 2021 all'allora minisindaco Dario D'Innocenti (M5S), che ha però preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.

La cabina di regia sull'incendio di Mezzocammino

Il 2 gennaio nel pomeriggio andrà in scena un incontro tra le forze dell'ordine, il Comune e la presidenza del IX municipio per ricevere aggiornamenti sullo stato dell'area coinvolta dall'incendio e interessata da successivi crolli, dovuti all'enorme calore sprigionato dalle fiamme che ha comportato il cedimento della superficie in asfalto: "Dobbiamo capire cosa si potrà fare nell'immediato futuro - ha fatto sapere la presidente del IX, Titti Di Salvo -. Tra le varie possibilità da indagare c'è quella che l'area venga immessa nel patrimonio pubblico, permettendone il recupero e la riqualificazione".

Di Salvo, in un post Facebook, ha ringraziato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco intervenuti sul posto dal 31 dicembre all'alba: "Grazie alla prontezza dell’intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile, della polizia locale e della polizia di stato. Le indagini faranno il loro corso. Per intanto grazie davvero a tutti coloro che si sono prodigati. Un ringraziamento particolare al vigile del fuoco che investito dall’esplosione di una bombola è stato ricoverato al S.Eugenio. A lui i nostri auguri più affettuosi per una pronta guarigione".