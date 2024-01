Incendio Mezzocammino, dopo dieci giorni il Comune batte un colpo. Chiesti ad Arpa nuovi monitoraggi

Una decina di giorni fa è scoppiato un incendio a largo Benito Jacovitti, quartiere Mezzocammino, IX municipio. Le fiamme, le cui origini non sono state ancora accertate, hanno divorato tonnellate di rifiuti pericolosi e non pericolosi stipati illegalmente in una autorimessa privata, all'interno di una piazza a uso pubblico. Per giorni i fumi delle braci hanno continuato ad appestare l'aria, con valori di Diossina superiori a quelli sprigionati dall'incendio al Tmb1 di Malagrotta. Il 10 gennaio l'assessora Sabrina Alfonsi ha accolto la richiesta della minisindaca Titti Di Salvo, incontrando Asl Roma 2, Arpa Lazio e Protezione Civile e ottenendo nuovi monitoraggi dell'aria.

Nuovi monitoraggi Arpa dopo l'incendio

I residenti di Mezzocammino e dintorni, quindi, nelle prossime ore sapranno se stanno continuando a respirare Diossine e PCB in quantità eccessive, come è risultato dai monitoraggi effettuati da Arpa Lazio tra il 31 dicembre e il 5 gennaio. Oppure se la situazione è migliorata, rendendo meno pericoloso (se non addirittura innocua, come sperano le centinaia di famiglie residenti nel luogo dell'incendio) il solo fatto di vivere in quei palazzi, tra largo Jacovitti e dintorni.

L'incontro in Campidoglio convocato da Alfonsi

"Arpa Lazio ha attivato la mattina del 10 gennaio - recita un comunicato del Campidoglio - un nuovo monitoraggio dell'aria nel luogo dell'incendio del 31 dicembre. Il monitoraggio è l'esito di un incontro convocato dall'assessora Alfonsi su richiesta della presidente Di Salvo, cui hanno preso parte il capo di gabinetto del Sindaco, Alberto Stancanelli, il direttore del dipartimento di Protezione Civile di Roma, Giuseppe Napolitano, la direzione tecnica di Arpa Lazio e la Asl Roma 2".

La richiesta dei cittadini all'Asl

Asl che, ad oggi, non avrebbe mosso passi in relazione ai rischi sanitari collegati ai fumi dell'incendio e ai valori di Diossine e PCB nell'aria. A quanto risulta a RomaToday, il comitato di quartiere Torrino-Mezzocammino ha chiesto un parere all'azienda sanitaria locale, senza ricevere risposte: "Come CdQ abbiamo chiesto conto, al dipartimento prevenzione dell'ASL Rm 2, relativamente ai valori del 4 e 5 gennaio che riportavano i valori delle diossine a 1.6 picogrammi, quali fossero le prescrizioni e raccomandazioni a tutela della salute pubblica, ma ad oggi purtroppo non abbiamo ricevuto alcun riscontro".

L'intervento del Comune pressato dal IX municipio

Nel comunicato diffuso da Roma Capitale, però, l'amministrazione Gualtieri ha tenuto a spiegare il modo in cui è stata affrontata l'emergenza post-incendio e le motivazioni che hanno spinto le autorità, tre giorni dopo il rogo, a permettere il ritorno a casa delle 120 persone evacuate il 31 dicembre. Spiegazioni che con ogni probabilità sono state fornite dalla Protezione Civile al Comune: "L'incendio è stato trattato come è previsto nei casi riguardanti gli immobili privati - si legge - Il rientro delle famiglie è stato consentito dopo le indagini sulla sicurezza strutturale dello stabile e sulla base dei dati Arpa sulla presenza di Diossine, idrocarburi policiclici aromatici e PCB, con valori drasticamente ridotti dal 31 dicembre al 4 gennaio, che non hanno determinato la necessità di provvedimenti a tutela della salute dei residenti". Infine, una chiosa che non lascerà affatto tranquilli i cittadini: "Una nuova fase di monitoraggio, su richiesta della presidente Di Salvo, è stata attivata da parte di Arpa Lazio a fini scientifici e di carattere statistico, al fine di dare ogni possibile garanzia di tutela della salute dei residenti di Mezzocammino".

La mozione 5S rinviata dal centrosinistra

Nel frattempo si consuma anche la bagarre politica in assemblea capitolina. Martedì 9 gennaio i gruppi del M5S e della Lista Civica Raggi avevano depositato una mozione urgente riguardo i rischi ambientali successivi al rogo del 31 dicembre, ma la maggioranza ha deciso di rinviarne la discussione. Un gesto che ha mandato su tutte le furie l'ex sindaca Virginia Raggi e l'ex assessore della giunta pentastellata, Antonio De Santis: "All'inerzia del Sindaco oggi si aggiunge quella della maggioranza che ha deciso di non far discutere la mozione con cui richiedevamo un immediato intervento finalizzato a porre in condizioni di sicurezza le zone vicine all'incendio". L'assemblea era convocata fino alle 19, ma a quanto risulta il consiglio è stato dichiarato chiuso pochi minuti dopo le 18: "C'era tempo per esporre la mozione e votarla, o no?" si chiede uno dei portavoce dei Cinquestelle in aula Giulio Cesare.