Maxi rogo a Mezzocammino, 10 anni di rimpalli e il garage abbandonato è diventato un inferno di fuoco

Centoventi persone evacuate. Esplosioni di bombole a gas abbandonate e tanta, tanta paura. Una giornata da dimenticare per gli inquilini di largo Jacovitti, all’altezza di viale Gianluigi Bonelli a Mezzocammino. Probabilmente, però, vista la situazione di degrado che si protrae da anni, era solo questione di tempo prima che nel quartiere accadesse qualcosa di irreparabile, come il violento incendio esploso questa mattina, domenica 31 dicembre.

Una storia lunga 10 anni

Su via largo Jacovitti c’è un complesso residenziale che sembra avere una vera e propria maledizione. Parliamo di un’area privata ad uso pubblico mai completata. Già nel 2014 , quindi 10 anni fa, i cittadini denunciavano l’assenza di arredi, panchine e alberature. Lavori mai completati nonostante i solleciti dei residenti e dei politici che si sono succeduti alla guida del Municipio.

Dei garage abbandonati sotto le abitazioni, divenuti discariche, se ne parlava già nel 2014. 3000 metri quadrati letteralmente abbandonati e facile preda di chi conferisce spazzatura in maniera illecita. Per anni, un costruttore romano aveva stipato tonnellate di rifiuti all'interno dei depositi, bonificati una prima volta nel 2015. Con l’intervento della magistratura e delle squadre per ripulire i locali i residenti pensavano che “l’incubo” fosse finito. Niente di tutto ciò.

Dopo il sequestro dell’Autorità Giudiziaria i riflettori sulla zona si sono spenti di nuovo. Così, dal 2015, non si contano più appelli ed esposti dei residenti per chiedere non solo la bonifica dei box ma, soprattutto, di risolvere una volta per tutte questa situazione di degrado. La manutenzione sarebbe, condizionale d’obbligo, in capo al privato che, come si vede dal recente fatto di cronaca, non ha fatto nulla per garantire l’incolumità degli abitanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La recente denuncia

Proprio pochi giorni fa, il comitato di quartiere Torrino Mezzocammino aveva denunciato la pericolosità dei luoghi. Nei box c’erano, perché ormai sono andati a fuoco, materiali di risulta, pezzi di mobili, vernici, solventi, fili elettrici, plastica, buste dal contenuto ignoto. E per bonificare il tutto sarebbero serviti 300 mila euro, almeno secondo le stime del vicepresidente e assessore a rifiuti e ambiente del IX Municipio, Augusto Gregori. Un’operazione per la quale serviva il via libera dell’Autorità Giudiziaria visto che i locali, sempre grazie agli esposti dei residenti, erano nuovamente sotto sequestro.

Sciagura annunciata

Il comitato di quartiere, poche oro dopo il devastante rogo, ha pubblicato, sul suo profilo Facebook, uno sconsolato pst. “Con molta amarezza e una rabbia infinita assistiamo al gravissimo incendio scoppiato nella parte sottostante di Largo Jacovitti – si legge - è l'esito peggiore, un incubo che ha sempre assillato le nostre menti, di una vicenda criminale vergognosa che si trascina da anni”. perché è proprio questo l’aspetto peggiore della vicenda. Le istituzioni tutte, al netto delle rispettive responsabilità, hanno permesso che la situazione andasse fuori controllo mentre i cittadini continuavano letteralmente a rischiare la vita ogni volta che si trovavano nelle loro abitazioni.

Segnalazioni

A nulla, scrive ancora il comitato “sono valse tante segnalazioni, esposti e denunce dei cittadini e del CdQ, l'impegno delle forze dell'ordine, di alcune istituzioni e del Cutm. A largo Jacovitti finora ha vinto l'impunità di personaggi senza scrupoli - arcinoti nel quartiere - che hanno trasformato l'area sotto la piazza in una impressionante discarica abusiva. L'ultima volta in cui sono stati segnalati e beccati i delinquenti è stato giusto prima di Natale. Ma è evidente che qualcosa a livello normativo non funziona se alla fine, per anni, sono i cittadini a pagare tutto il danno. Ci chiediamo quale sia l'utilità del provvedimento di sequestro, che è stato disposto più volte nel tempo, se poi il pericolo rimane presente e lo sversamento dei rifiuti continua regolare”. Un disastro annunciato. Però, visto quanto accaduto, rimane ancora una speranza: “ci auguriamo davvero che almeno questa ultima tappa consenta di intervenire in maniera severa, rapida e definitiva”.