Il garage diventato discarica a cielo aperto. I cittadini aspettano la bonifica da 10 anni

Materiali di risulta, pezzi di mobili, vernici, solventi, fili elettrici, plastica, buste dal contenuto ignoto. Lo "spettacolo" a cui si assiste in largo Benito Jacovitti a Mezzocammino è desolante. Ma non è una novità. Da oltre dieci anni una delle piazze del quartiere dei fumetti, IX municipio, è luogo di sversamento illegale di rifiuti ma nonostante un sequestro nel 2015 e uno più recente, nel corso del 2023, non si vede la soluzione all'orizzonte.

Il garage usato come discarica abusiva

I fatti risalgono ai tempi in cui è stata realizzata la piazza, intitolata a Benito Jacovitti, famigerato fumettista nato a Termoli nel 1923 e morto a Roma nel 1997, papà di "Coccobill". Un costruttore romano, proprietario dell'area - che è privata, ma ad uso pubblico - aveva iniziato a sversare rifiuti di ogni genere in quelli che dovevano essere il garage a uso e consumo delle abitazioni che affacciano sull'area. Dopo due anni di proteste, nel 2015 l'Autorità Giudiziaria aveva sequestrato l'area e il municipio aveva esultato. Ma a distanza di tanto tempo, non è cambiato nulla.

Il sequestro dell'area

"All'epoca ci fu il dissequestro dopo un po' di mesi - ricorda Francesco Aurea, presidente del comitato di quartiere Torrino Mezzocammino - e gli sversamenti ripresero imperterriti. Da qualche mese il magistrato ha nuovamente disposto il sequestro, in seguito ad altri esposti presentati sia da singoli residenti, sia da noi come associazione. Il garage, però, è stracolmo di rifiuti e c'è urgenza di una bonifica, perché lì dentro c'è di tutto". Solventi, vernici, fili, plastica, sacchi, mobili, calcinacci. Di tutto. "Siamo in mano al magistrato - ribadisce Aurea - finché non dispone cosa fare, nessuno può muoversi". E così, un'area di quasi 3mila metri quadrati, resta preda dei rifiuti.

Una piazza non completata e degradata

La storia di largo Jacovitti è singolare. E sfortunata. Nonostante si trovi in un quartiere pressoché concluso a livello di opere urbanistiche e in posizione speculare rispetto alla ben più sviluppata piazza Crepax, largo Jacovitti non è mai stato completato. Dalle alberature agli arredi, passando per l'utilizzo del grande garage per le auto, la proprietà (che non è la stessa di piazza Crepax) è stata sempre sorda ai richiami di responsabilità: "La manutenzione è in capo al soggetto proprietario - spiega Aurea - essendo privata ad uso pubblico. Ma non viene fatto nulla, è fatiscente".

La bonifica costerà oltre 300mila euro

Ora, una volta che l'Autorità Giudiziaria si esprimerà sul dissequestro e i successivi atti, il municipio potrà muoversi: "Ma ad oggi non abbiamo notizie - conferma il vicepresidente e assessore a rifiuti e ambiente, Augusto Gregori -. Siamo pronti, una volta ricevuto il nulla osta, a bonificare l'area dai rifiuti presenti. Il costo? Oltre 300mila euro. Ma è necessario farlo, quindi lo faremo". Dovrebbe occuparsene la proprietà, ma è evidente che non potrà accadere. E come spesso accade, sarà la collettività a farsene carico.