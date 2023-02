Spunta un autovelox sulla strada ad alta velocità, ma è finto

Come è apparso è scomparso, ma per quelle ore che si è palesato è quasi riuscito nel suo scopo. Un finto autovelox, una colonnina arancione con l'indicazione del limite a 30 chilometri orari e un cartello stampato, è stato installato su via Sarsina, la strada principale di Vitinia, quartiere dell'agro romano a sud della Capitale. Dopo una notte e una mezza mattinata è stato portato via dai vigili.

Il finto autovelox a Vitinia

Non è una novità che a Vitinia qualche residente si faccia venire qualche brillante idea per sottolineare una criticità: nel 2016, sempre a via Sarsina, dopo i fiori qualcuno fece comparire una Natività all'interno di una grossa buca al centro della carreggiata. Stavolta il tema è quello dell'alta velocità, che evidentemente è la normalità a Vitinia e così qualcuno ha deciso di accendere un faro.

Alta velocità e incidenti su via Sarsina

"Attenzione, controllo elettronico della felicità", si legge sopra il legno dipinto di arancione che riproduce la finta colonnina. Come quasi sette anni fa. "Qui la gente corre - spiega un residente - ci sono stati degli incidenti e la strada non è messa benissimo". Stretta, a senso unico, con qualche crepa e buca qui e là: correre non è proprio il modo migliore per tutelare la sicurezza di tutti, in primis dei pedoni.

Il 3 marzo incontro pubblico con il municipio

Per qualcuno, però, quella del finto autovelox "è una trovata folkloristica abusiva, che lascia il tempo che trova al di là della pubblicità che si fa". I temi che interessano la cittadinanza di Vitinia verranno trattati il 3 marzo durante un'assemblea pubblica con il municipio: "Verrà la presidente Di Salvo - spiega Giuseppe Montoro, presidente del comitato di quartiere - e altri assessori della sua giunta, con i quali discuteremo di via di Lagosanto, della riqualificazione della piscina comunale, di un percorso pedonale protetto a via del Risaro e del progetto del durante e dopo di noi".