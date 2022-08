A Roma sud arrivano le case dell'acqua: ecco dove saranno installate

L'acqua è un bene comune e collettivo, almeno su carta, come scelto dagli italiani in un referendum del 2011. Per questo motivo, in IX municipio è stata approvata lo scorso 28 luglio una risoluzione che chiede ad Acea di installare, nel triennio 2022-2024, nove "case dell'acqua" in tutto il territorio, aggiungendole a quelle già esistenti al Mercato Laurentino e in via dell'Equitazione.

Un piano che nelle intenzioni della giunta di centrosinistra dovrà compiersi entro la fine della consiliatura, per dare possibilità a migliaia di cittadini di avere accesso libero e gratuito all'acqua potabile e di buona qualità. Le strutture, come fa sapere il presidente della commissione ambiente Manuel Gagliardi "saranno high-tech e distribuiranno gratuitamente acqua fresca, liscia e gassata, a tutti i cittadini". L'"oro blu" romano, va detto, è universalmente riconosciuto come di buon livello "ma in queste strutture - aggiunge il dem - verrà ulteriormente filtrata e trattata. Le strutture - conclude - sono dotate anche di caricatori usb per la ricarica dei dispositivi elettronici e bacheche per le informazioni pubbliche".

La prima casa dell'acqua sarà installata da Acea a Trigoria, nelle immediate vicinanze della struttura ospedaliera del Campus Biomedico. Le altre, non in ordine di realizzazione, secondo quando approvato dal parlamentino di largo Benenson, arriveranno in zona Eur in viale America, dove si sta studiando la possibilità di convertire l'edicola non più funzionante; a Torrino-Decima, in prossimità del centro anziani o al parco delle Costellazioni; a Spinaceto in prossimità del mercato; a Largo Montanari a Castel di Leva; a Vitinia o all'altezza della stazione Roma-Lido o della struttura Asl di via Gemmano; in prossimità del parcheggio di piazza Lucchetti Rossi a Torrino Mezzocammino; al mercato di Fonte Meravigliosa.

"Acea posizionerà le case dell'acqua anche in municipio IX su nostra richiesta - dichiarano in una nota congiunta la presidente del IX Titti Di Salvo, l'assessora ai lavori pubblici Paola Angelucci, il presidente e il vicepresidente della commissione ambiente Manuel Gagliardi e Danilo Borrelli - . Le case dell'acqua saranno collocate diffusamente nei tanti quartieri del territorio nell'arco della consiliatura. Stiamo lavorando per ottenerne due all'anno, come previsto da Acea, per un totale di circa nove installazioni. La prima è prossima alla sua realizzazione e sarà posizionata a Trigoria, in prossimità dell'ospedale. Un servizio importante per il territorio e la qualità della vita dei residenti, un passo avanti nel rispetto dell'ambiente vista la considerevole riduzione di utilizzo della plastica."