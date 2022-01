Mezzocammino, giù l'intonaco del sottopasso: interviene il comune e chiude la strada

Martedì 18 gennaio poco prima delle 13.30 la polizia locale di Roma Capitale si è vista costretta a chiudere il traffico su via di Mezzocammino, altezza via Alfonsine dove si trova il sottopasso di via Cristoforo Colombo.

Motivo? Il distacco di alcuni pezzi di intonaco, che ha allertato subito il comune con l'intervento del Simu, il dipartimento che si occupa di sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana. "Sono in costante contatto con loro - fa sapere a RomaToday l'assessora ai Lavori Pubblici e Mobilità del IX Paola Angelucci - le verifiche sono in corso. Non sembra, comunque, un danno strutturale ma riguarderebbe solo l'intonaco". Secondo quanto è stato possibile sapere, la strada dovrebbe tornare percorribile da giovedì 20.

Sta di fatto che quel punto, come molti altri nel territorio, rappresenta un collegamento importante che non può essere chiuso troppo a lungo: "Nel IX ci sono moltissimi cavalcavia, ponticelli, sovrappassi delle ferrovie - sottolinea Angelucci - e devono essere controllati, ci vuole un check up completo. Sono strutture di collegamento tra zone altrimenti isolate, le chiusure comporterebbero grossi disagi. Devono essere sicuri, a prova di allagamenti, strutture valide a maggior ragione in un Municipio come questo dove, a parte le vie consolari, ci sono scarse possibilità di comunicazione tra i quartieri. Immaginatevi Vitinia senza il ponticello, sarebbe isolata".