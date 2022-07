Attivato il bibliopoint a Torrino Mezzocammino

"Qualche settimana fa mi sono recato in visita alla scuola elementare Geronimo Stilton e alla scuola media Lupo Alberto, durante il giro del quartiere Torrino-Mezzocammino. Sono rimasto colpito dalla calorosa accoglienza delle maestre e dei bambini ed ho potuto ammirare la splendida biblioteca scolastica dell'Istituto che custodisce un patrimonio di oltre 3500 tra documenti, libri, fumetti e giochi da tavolo. In quell'occasione i bambini della scuola mi hanno rivolto la richiesta di poter attivare una collaborazione tra la loro biblioteca e il Comune di Roma, di fronte alla quale non ho potuto che garantire l'impegno della nostra amministrazione. Sono quindi molto contento di poter annunciare che è stato finalmente attivato il Bibliopoint presso l'Istituto comprensivo Fiume Giallo". A scriverlo su Facebook è il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.





"I Bibliopoint - prosegue Gualtieri - nascono dalla collaborazione tra le Biblioteche di Roma e gli Istituti scolastici e sono spazi dove si può leggere, studiare ed avere accesso ai servizi offerti dalle Biblioteche comunali. Attraverso la loro stipula le scuole che vi aderiscono possono avvalersi del supporto delle Biblioteche di Roma ed essere coinvolte in iniziative di promozione della lettura. Voglio ringraziare i funzionari che hanno curato il protocollo d'intesa e che rendono possibile un servizio così importante per i nostri grandi e piccoli concittadini, un servizio che come amministrazione abbiamo intenzione di rafforzare nell'ambito del rilancio delle politiche culturali per la nostra città".